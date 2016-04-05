fler написав:По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета "Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там..", — отметил генерал. https://news.liga.net/politics/news/gen ... dut-orujie
Як вам таке, панове?
Я також реаліст. До кінця літа точно нічого не закінчиться. Хіба що він мав на увазі "Миколаївський район бойових дій".