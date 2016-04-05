Чомусь у декого з тут присутніх уявлення про можливості артилерії формуються на основі змонтованих відеороликів з новин, по яким здається, ніби є можливість влучити з гармати по рухомій мішені з першого пострілу...
тут надо понимать простую штуку: почему подавляющее большинство бронетехники имеет противоосколочное/противопулемётное бронирование, и это считается достаточным? Да потому, что попадание арт снаряда непосредственно в БТР/грузовик/САУ событие практически невероятное.
Интересно, как в таком случае уничтожают танки? Бронебойными (кумулятивными) снарядами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 чер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Я так розумію, що у них light версія екскурсій До Бучі їх не повезли та катівню показали хіба що на фото і то не факт, мабуть, щоб шановні гості ̶ ̶з̶ ̶п̶е̶р̶е̶л̶я̶к̶у̶ ̶н̶е̶ ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶ випадково не травмували свою ̶д̶и̶т̶я̶ч̶у̶ ̶ психіку та прийняли правильні рішення після цього візиту.
fler написав:Я так розумію, що у них light версія екскурсій До Бучі їх не повезли та катівню показали хіба що на фото і то не факт, мабуть, щоб шановні гості ̶ ̶з̶ ̶п̶е̶р̶е̶л̶я̶к̶у̶ ̶н̶е̶ ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶ випадково не травмували свою ̶д̶и̶т̶я̶ч̶у̶ ̶ психіку та прийняли правильні рішення після цього візиту.
я думаю что фото-видео из Бучи они получили в полном обьёме, там работали французские жандармы. Ирпень разрушен сильнее (по Буче орки стреляли мало) и район сму визуально производит тяжелое впечатление. Я был в том районе и второй раз (туда ехать) не хочется. Психика не казённая, её таки желательно беречь.
Вот видео с дрона того района куда всех возят
Лобода тоже приехала Пора заводить список кто ещё не был и ставить прогулы.
fler написав:По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета "Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там..", — отметил генерал. https://news.liga.net/politics/news/gen ... dut-orujie
Як вам таке, панове?
Арестович говорил, что Киев висел на волоске..., а по поводу освобождения на 2402 есть прогнозы до конца лета...
ЛАД написав:Интересно, как в таком случае уничтожают танки? Бронебойными (кумулятивными) снарядами.
Так і знищують. Розхід снарядів - 6-10 тис. на добу. Втрати техніки ворогом 10-20 одиниць. Втрати в живій силі - 100-150 чол. А ще працює авіація, ще де-не-де ПТУРи стріляють. Міномети, безпілотники. Ефективність самі порахуєте?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 16 чер, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian цікаво, ви публікуєте якусь карту якихось "західних аналітиків", припускаю з якогось анонімного телеграм каналу. Що це за аналітики, хз. Наскільки ця карта співвідноситься з офіційною інформацією від Генштабу - хз. А потім починаєтсья зрада: "Русскіє билі акружени, а іх випустілі..."