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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1339134013411342>
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:47

  juristkostya написав:
  sashaqbl написав:vitaliian ось "результат" "вогневого контролю" однієї з доріг. Судячи по кількості воронок, батарея "контролювала" дорогу кілька днів.

https://gdb.rferl.org/315287F5-5EC0-47E ... 1_st_s.jpg

Чомусь у декого з тут присутніх уявлення про можливості артилерії формуються на основі змонтованих відеороликів з новин, по яким здається, ніби є можливість влучити з гармати по рухомій мішені з першого пострілу...

тут надо понимать простую штуку: почему подавляющее большинство бронетехники имеет противоосколочное/противопулемётное бронирование, и это считается достаточным?
Да потому, что попадание арт снаряда непосредственно в БТР/грузовик/САУ событие практически невероятное.

Интересно, как в таком случае уничтожают танки? :)
Бронебойными (кумулятивными) снарядами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 чер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:49

  vitaliian написав:https://vimeo.com/720996547


Я так розумію, що у них light версія екскурсій :roll: До Бучі їх не повезли та катівню показали хіба що на фото і то не факт, мабуть, щоб шановні гості ̶ ̶з̶ ̶п̶е̶р̶е̶л̶я̶к̶у̶ ̶н̶е̶ ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶ випадково не травмували свою ̶д̶и̶т̶я̶ч̶у̶ ̶ психіку та прийняли правильні рішення після цього візиту.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:59

  fler написав:Я так розумію, що у них light версія екскурсій :roll: До Бучі їх не повезли та катівню показали хіба що на фото і то не факт, мабуть, щоб шановні гості ̶ ̶з̶ ̶п̶е̶р̶е̶л̶я̶к̶у̶ ̶н̶е̶ ̶о̶б̶і̶с̶р̶а̶ випадково не травмували свою ̶д̶и̶т̶я̶ч̶у̶ ̶ психіку та прийняли правильні рішення після цього візиту.
я думаю что фото-видео из Бучи они получили в полном обьёме, там работали французские жандармы. Ирпень разрушен сильнее (по Буче орки стреляли мало) и район сму визуально производит тяжелое впечатление. Я был в том районе и второй раз (туда ехать) не хочется. Психика не казённая, её таки желательно беречь.

Вот видео с дрона того района куда всех возят


Лобода тоже приехала

Пора заводить список кто ещё не был и ставить прогулы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:21

  fler написав:По оценке экс-командующего обороной Николаева генерал-майора Дмитрия Марченко, активные боевые действия точно не закончатся быстро, но если Украина получит все необходимое вооружение, то контрнаступление, возможно, закончится до конца лета 8)
"Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там..", — отметил генерал.
https://news.liga.net/politics/news/gen ... dut-orujie

Як вам таке, панове? :roll:

Арестович говорил, что Киев висел на волоске..., а по поводу освобождения на 2402 есть прогнозы до конца лета...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:23

  ЛАД написав:Интересно, как в таком случае уничтожают танки? :)
Бронебойными (кумулятивными) снарядами.

Так і знищують.
Розхід снарядів - 6-10 тис. на добу. Втрати техніки ворогом 10-20 одиниць. Втрати в живій силі - 100-150 чол. А ще працює авіація, ще де-не-де ПТУРи стріляють. Міномети, безпілотники. Ефективність самі порахуєте?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 16 чер, 2022 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:25

  edvardd написав:Арестович говорил, что Киев висел на волоске..., а по поводу освобождения на 2402 есть прогнозы до конца лета...

Прогнози є, а резервів нема. Зброя, що нам дали до цього часу, кількісно навіть не закриває втрат, понесених ЗСУ в ході війни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:46

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:54

  Igneus написав:
  ЛАД написав:А вот блогер Миша Бур

Он этнический немец. Его канал для этнических немцев. И это страна, куда он и другие этнические немцы вернулись и восстановили свое гражданство.
Это вата, которая засела в Германии под видом этнических немцев.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:09

vitaliian цікаво, ви публікуєте якусь карту якихось "західних аналітиків", припускаю з якогось анонімного телеграм каналу. Що це за аналітики, хз. Наскільки ця карта співвідноситься з офіційною інформацією від Генштабу - хз.
А потім починаєтсья зрада: "Русскіє билі акружени, а іх випустілі..."
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:23

  sashaqbl написав:vitaliian цікаво, ви публікуєте якусь карту якихось "західних аналітиків", припускаю з якогось анонімного телеграм каналу. Що це за аналітики, хз. Наскільки ця карта співвідноситься з офіційною інформацією від Генштабу - хз.
А потім починаєтсья зрада: "Русскіє билі акружени, а іх випустілі..."


Хіба Генштаб публікує карти? :roll: З офіційною інформацією від Генштабу ця карта майже 100% співпадає. Трохи уточню: Снігурівка - це велике село (або маленьке місто), відбити його непросто, орки там давно й міцно засіли, добряче обікрали місцевих (вивезли авто, техніку тощо). А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.
fler
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  #<1 ... 1339134013411342>
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