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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:31
Letusrock написав:
Цікаво сьогодня зустріч буде мати якісь конкретні результати (озброєння чи навпаки примус до швидкого миру) чи вся ця возня тільки для галочки і щоб зробити пару селфі в Ірпіні
Ясно що для галочки.
Європейські політики дуже послідовні!
Але те що поїхали не в Москву а в Київ, це вже позитив.
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andrijk777
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:36
fler генштаб не публікує карт, питання в тому, наскільки інформація від генштабу відповідає інформації з карти.
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sashaqbl
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:38
fler написав:
А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.
Яка саме, Херсонська чи Миколаївська. Якщо перша, то це дуже гарні новини. Вже дуже близько до Чорнобаївки.
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Water
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:41
sashaqbl написав:fler
генштаб не публікує карт, питання в тому, наскільки інформація від генштабу відповідає інформації з карти.
Ні мапа, ні генштаб не надають реальної картини онлайн. Чому гадаю не треба пояснювать.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:03
Water написав: fler написав:
А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.
Яка саме, Херсонська чи Миколаївська. Якщо перша, то це дуже гарні новини. Вже дуже близько до Чорнобаївки.
Звісно, Херсонська. Миколаївська вже мабуть 2 тижні як вільна
Я шось чула про лінію фронта за 18 км від Херсону..
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fler
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:17
fler написав:
Звісно, Херсонська. Миколаївська вже мабуть 2 тижні як вільна
Дуже гарні для мене новини.
Я шось чула про лінію фронта за 18 км від Херсону..
З центру Киселівки до центру Херсона рівно 20 км.
Але це не головне.
Глянув на мапу, ой-йо, шановні москалі, ви там це, сміливо пакуйте валізи та мотайте подалі. Подалі це навіть не Крим. На питання апачіму можу відповісти, але тупій русні це буде не цікаво.
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Water
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