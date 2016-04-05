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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1339134013411342
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:31

  Letusrock написав:Цікаво сьогодня зустріч буде мати якісь конкретні результати (озброєння чи навпаки примус до швидкого миру) чи вся ця возня тільки для галочки і щоб зробити пару селфі в Ірпіні

Ясно що для галочки.
Європейські політики дуже послідовні! :D
Але те що поїхали не в Москву а в Київ, це вже позитив.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:36

fler генштаб не публікує карт, питання в тому, наскільки інформація від генштабу відповідає інформації з карти.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:38

  fler написав:А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.

Яка саме, Херсонська чи Миколаївська. Якщо перша, то це дуже гарні новини. Вже дуже близько до Чорнобаївки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:41

  sashaqbl написав:fler генштаб не публікує карт, питання в тому, наскільки інформація від генштабу відповідає інформації з карти.

Ні мапа, ні генштаб не надають реальної картини онлайн. Чому гадаю не треба пояснювать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:03

  Water написав:
  fler написав:А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.

Яка саме, Херсонська чи Миколаївська. Якщо перша, то це дуже гарні новини. Вже дуже близько до Чорнобаївки.


Звісно, Херсонська. Миколаївська вже мабуть 2 тижні як вільна :roll:
Я шось чула про лінію фронта за 18 км від Херсону..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:17

  fler написав:Звісно, Херсонська. Миколаївська вже мабуть 2 тижні як вільна :roll:

Дуже гарні для мене новини.
Я шось чула про лінію фронта за 18 км від Херсону..

З центру Киселівки до центру Херсона рівно 20 км.
Але це не головне.
Глянув на мапу, ой-йо, шановні москалі, ви там це, сміливо пакуйте валізи та мотайте подалі. Подалі це навіть не Крим. На питання апачіму можу відповісти, але тупій русні це буде не цікаво.
Water
 
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