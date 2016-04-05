Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:31
Letusrock написав:
Цікаво сьогодня зустріч буде мати якісь конкретні результати (озброєння чи навпаки примус до швидкого миру) чи вся ця возня тільки для галочки і щоб зробити пару селфі в Ірпіні
Ясно що для галочки.
Європейські політики дуже послідовні!
Але те що поїхали не в Москву а в Київ, це вже позитив.
andrijk777
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:36
fler генштаб не публікує карт, питання в тому, наскільки інформація від генштабу відповідає інформації з карти.
sashaqbl
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:38
fler написав:
А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.
Яка саме, Херсонська чи Миколаївська. Якщо перша, то це дуже гарні новини. Вже дуже близько до Чорнобаївки.
Water
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:41
sashaqbl написав: fler
генштаб не публікує карт, питання в тому, наскільки інформація від генштабу відповідає інформації з карти.
Ні мапа, ні генштаб не надають реальної картини онлайн. Чому гадаю не треба пояснювать.
Water
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:03
Water написав: fler написав:
А Киселівка начебто від учора-позавчора вже наша.
Яка саме, Херсонська чи Миколаївська. Якщо перша, то це дуже гарні новини. Вже дуже близько до Чорнобаївки.
Звісно, Херсонська. Миколаївська вже мабуть 2 тижні як вільна
Я шось чула про лінію фронта за 18 км від Херсону..
fler
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:17
fler написав:
Звісно, Херсонська. Миколаївська вже мабуть 2 тижні як вільна
Дуже гарні для мене новини.
Я шось чула про лінію фронта за 18 км від Херсону..
З центру Киселівки до центру Херсона рівно 20 км.
Але це не головне.
Глянув на мапу, ой-йо, шановні москалі, ви там це, сміливо пакуйте валізи та мотайте подалі. Подалі це навіть не Крим. На питання апачіму можу відповісти, але тупій русні це буде не цікаво.
Water
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:06
vitaliian написав:
тут некоторые манипулировали примером с убегающей собакой, которую не надо было трогать, чтобы вдруг она не вернулась. Вернулась, встречайте.
"Некоторий", ніхто не сумнівався , що вона повернеться. Але чому ти за нею не побіг добивати? "плотнєє работать артой можно било".. Що було, чим було і як могли працювали. Тобі ж навіть Люся казав, що відходять грамотно, все навколо моніторять безпілотники. Арта в готовності нанести удар у відповідь.
От же ж ці шукачі зради.
Hotab
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:10
fler написав:
Звісно, Херсонська
Незалежні видання нажаль цього поки що не підтверджують.
Hotab
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:22
Hotab написав:
Незалежні видання нажаль цього поки що не підтверджують.
Зараз вас забакланять. На жаль, багато тут присутніх не хоче незалежних джерел, хочуть перемог.
sashaqbl
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:28
Hotab написав: fler написав:
Звісно, Херсонська
Незалежні видання нажаль цього поки що не підтверджують.
хрен его знает. Коллега только что сказал, что кореш на передке в том районе. И Херсон издалека видно. Шо там видно, и на каком расстоянии, без понятия
sequence
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