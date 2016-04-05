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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1341134213431344>
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:41

  sequence написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Звісно, Херсонська


Незалежні видання нажаль цього поки що не підтверджують.

Зображення

хрен его знает. Коллега только что сказал, что кореш на передке в том районе. И Херсон издалека видно. Шо там видно, и на каком расстоянии, без понятия


шанс есть - у нас там перевес в живой силе + фланг + Днепр, проблема только в наступлении по полю, по сути, но если по селам - все получится
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:42

Hotab
Не претендую на істину в першій інстанції, але не раз помічала, що моя інфа з'являється у новинах трохи пізніше - на день чи два.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:57

  fler написав:Hotab
Не претендую на істину в першій інстанції, але не раз помічала, що моя інфа з'являється у новинах трохи пізніше - на день чи два.


даже больше может быть, до 3х дней, сделано специально, чтобы зраду не разводить, потому что бывают рейды, с отходом на исходные, вот недавно, почти до Каховки дошли, потом отошли, вот когда закрепятся, тогда и сообщают...

по поводу видно-невидно - я с дачи иногда вижу трубы тепловой станции в Энергодаре - 60 км...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:27

  sashaqbl написав:vitaliian цікаво, ви публікуєте якусь карту якихось "західних аналітиків", припускаю з якогось анонімного телеграм каналу. Що це за аналітики, хз. Наскільки ця карта співвідноситься з офіційною інформацією від Генштабу - хз.
А потім починаєтсья зрада: "Русскіє билі акружени, а іх випустілі..."

1. публикуйте альтернативные карты из ваших источников можете их сравнить с моей, не запрещаю
2. за неимением лучшего попридержите критику, с картами напряг, ситуация динамична, а картографов дающих зуб на холодец за достоверность на войне нет. Кстати можете заняться этим, 100% достоверной инфы дефицит и приходит она с 4-5 дневным опозданием.
3. я не могу проверить каждый источник информации, надо понимать как они работают, каждый из них пишет что "инфа с передка" или от "знакомого комбата", а по факту может быть откуда угодно, даже с нашего форума, потому что см. пп 2 (100% достоверной инфы дефицит). можете заняться этим тоже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:36

Нуууу, дай бог, якщо дійсно так. У мене нема кого спитати там зараз. Ті, хто були, зараз в іншому місці воюють.
Якщо закріпляться в Киселівці, то буде жопа оркам. Міст під прицілом. Ну і "остров" з усією їх промкою, яку наситили військами.
Щоправда там чимало сил на тій стороні Дніпра, і їх арта аналогічно може діставати.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:51

фото с твитера Макрона

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:10

  vitaliian написав:Зображення


Макрон выглядит и одет безупречно, Шольц - костюмчик не сидит, Драги - обувь грязная,
Зе - "дровосек" (раздражают меня небритые :) ).
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:12

  fler написав:Макрон выглядит и одет безупречно, Шольц - костюмчик не сидит, Драги - обувь грязная,
Зе - "дровосек" (раздражают меня небриты
а румынский президент Клаус Иоханнис? он на фото 5й слева
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:13

Міноборони заявило, що вже постачає зимовий одяг у війська :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/16/7352878/

пішов розпил на зимові лахи...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:17

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Интересно, как в таком случае уничтожают танки? :)
Бронебойными (кумулятивными) снарядами.

Так і знищують.
Розхід снарядів - 6-10 тис. на добу. Втрати техніки ворогом 10-20 одиниць. Втрати в живій силі - 100-150 чол. А ще працює авіація, ще де-не-де ПТУРи стріляють. Міномети, безпілотники. Ефективність самі порахуєте?

Немного не так.
Расход 6-10 тыс снарядов включает в себя, например, и стрельбу по окопам. кот. в смысле уничтожения живой силы и техники не особо эффективна и нужна либо для срыва наступления противника, либо перед наступлением.
Стрельба именно по танкам из весьма старых советских 57-мм зенитных (не противотанковых!) орудий была достаточно эффективна. Цифры не назову, но говорить о случайном попадании не приходилось.
ЛАД
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