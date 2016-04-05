В начале апреля, чуть больше месяца после начала войны в Украине, Городниченко и ряд ведущих экономистов опубликовали доклад под заголовком "План реконструкции Украины", который многие окрестили "планом Маршалла" для Украины. По сделанным в нем оценкам, на послевоенное восстановление страны потребуется от 200 до 500 миллиардов евро, и эта цифра растет с каждым днем войны. На этот процесс может уйти не менее десяти лет - и только после того, как закончится война.

........Для управления средствами, выделенными международными организациями и отдельными странами, по мнению экономиста, должна быть создана специальная структура, в которой Европейский Союз будет принимать решения наравне с Украиной.