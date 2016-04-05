Словакия передала Украине пять вертолетов и тысячи ракет для "Градов", сообщил в Facebook словацкий министр обороны Ярослав Надь. Помощь поступила также из Литвы, которая поставила Киеву бронетранспортеры M113 на сумму 15,5 млн евро. С начала войны в Украине военная помощь Словакии, по данным министерства обороны, составила 154 млн евро, литовские власти заявляют об оказании помощи примерно на 115 млн евро.
Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет в дополнение к уже обещанным вооружениям. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во время визита в Осло министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
В Харькове правоохранители передали в суд обвинительный акт по факту распространения информации о передвижениях ВСУ. Фигурантом является 40-летний адвокат. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, 16 марта юрист ехал на своей машине и заметил технику украинской армии. Он сфотографировал ее, а затем отправил снимку знакомому, который служит в ВС рф.
Сейчас адвокат находится под стражей. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 114-2 УК Украины (“несанкционированное распространение информации о перемещениях ВСУ в условиях военного положения”). Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Словакия передала Украине пять вертолетов и тысячи ракет для "Градов", сообщил в Facebook словацкий министр обороны Ярослав Надь. Помощь поступила также из Литвы, которая поставила Киеву бронетранспортеры M113 на сумму 15,5 млн евро. С начала войны в Украине военная помощь Словакии, по данным министерства обороны, составила 154 млн евро, литовские власти заявляют об оказании помощи примерно на 115 млн евро.
Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет в дополнение к уже обещанным вооружениям. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во время визита в Осло министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Крім уже доставлених 12 Caesar, я ухвалив рішення поставити 6 додаткових, – сказав французький президент.
Також Франція виступила з ініціативою відправити до України військових експертів, щоб розслідувати воєнні злочини. Вони не можуть залишитись безкарними. Тому найближчим часом Франція також передасть мобільну лабораторію для аналізу ДНК.
ЛАД написав:Интересно, как в таком случае уничтожают танки? Бронебойными (кумулятивными) снарядами.
Так і знищують. Розхід снарядів - 6-10 тис. на добу. Втрати техніки ворогом 10-20 одиниць. Втрати в живій силі - 100-150 чол. А ще працює авіація, ще де-не-де ПТУРи стріляють. Міномети, безпілотники. Ефективність самі порахуєте?
Немного не так. Расход 6-10 тыс снарядов включает в себя, например, и стрельбу по окопам. кот. в смысле уничтожения живой силы и техники не особо эффективна и нужна либо для срыва наступления противника, либо перед наступлением. Стрельба именно по танкам из весьма старых советских 57-мм зенитных (не противотанковых!) орудий была достаточно эффективна. Цифры не назову, но говорить о случайном попадании не приходилось.
Я так понимаю, стрельба на предельные дистанции (порядка 20 км) автоматически подразумевает высокую погрешность. В то время, как стрельба по танкам происходит с существенно меньших дистанций просто потому, что цель весьма маневренная и за время полета снаряда может проехать десятки метров. А раз с меньших дистанций, то и погрешность сильно меньше.
В начале апреля, чуть больше месяца после начала войны в Украине, Городниченко и ряд ведущих экономистов опубликовали доклад под заголовком "План реконструкции Украины", который многие окрестили "планом Маршалла" для Украины. По сделанным в нем оценкам, на послевоенное восстановление страны потребуется от 200 до 500 миллиардов евро, и эта цифра растет с каждым днем войны. На этот процесс может уйти не менее десяти лет - и только после того, как закончится война. ........Для управления средствами, выделенными международными организациями и отдельными странами, по мнению экономиста, должна быть создана специальная структура, в которой Европейский Союз будет принимать решения наравне с Украиной.
juristkostya написав: Я так понимаю, стрельба на предельные дистанции (порядка 20 км) автоматически подразумевает высокую погрешность. В то время, как стрельба по танкам происходит с существенно меньших дистанций просто потому, что цель весьма маневренная и за время полета снаряда может проехать десятки метров. А раз с меньших дистанций, то и погрешность сильно меньше.
ебстественно поэтому танки не дураки на ближнюю, лупят издалека по нашим неподвижным позициям, только при наступлении есть шанс достать из ПТУРа