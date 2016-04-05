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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1341134213431344
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:28

  vitaliian написав:
  fler написав:Макрон выглядит и одет безупречно, Шольц - костюмчик не сидит, Драги - обувь грязная,
Зе - "дровосек" (раздражают меня небриты
а румынский президент Клаус Иоханнис? он на фото 5й слева


Не заметила его, фото не открывала. У него на пиджаке пуговица внатяжку застегнута - тут или меньше кушать надо или пуговицу перешить :)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:29

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:51

++13.20++

Словакия передала Украине пять вертолетов и тысячи ракет для "Градов", сообщил в Facebook словацкий министр обороны Ярослав Надь. Помощь поступила также из Литвы, которая поставила Киеву бронетранспортеры M113 на сумму 15,5 млн евро. С начала войны в Украине военная помощь Словакии, по данным министерства обороны, составила 154 млн евро, литовские власти заявляют об оказании помощи примерно на 115 млн евро.

http://surl.li/cfljb

++04.00++

Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет в дополнение к уже обещанным вооружениям. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во время визита в Осло министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

http://surl.li/cflka
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:05

В Харькове правоохранители передали в суд обвинительный акт по факту распространения информации о передвижениях ВСУ. Фигурантом является 40-летний адвокат. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.


По данным следствия, 16 марта юрист ехал на своей машине и заметил технику украинской армии. Он сфотографировал ее, а затем отправил снимку знакомому, который служит в ВС рф.

Сейчас адвокат находится под стражей. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 114-2 УК Украины (“несанкционированное распространение информации о перемещениях ВСУ в условиях военного положения”). Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Костянтин юрист?
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:07

  ЛАД написав:
++13.20++

Словакия передала Украине пять вертолетов и тысячи ракет для "Градов", сообщил в Facebook словацкий министр обороны Ярослав Надь. Помощь поступила также из Литвы, которая поставила Киеву бронетранспортеры M113 на сумму 15,5 млн евро. С начала войны в Украине военная помощь Словакии, по данным министерства обороны, составила 154 млн евро, литовские власти заявляют об оказании помощи примерно на 115 млн евро.

http://surl.li/cfljb

++04.00++

Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет в дополнение к уже обещанным вооружениям. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил во время визита в Осло министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

http://surl.li/cflka

Крім уже доставлених 12 Caesar, я ухвалив рішення поставити 6 додаткових,
– сказав французький президент.

Також Франція виступила з ініціативою відправити до України військових експертів, щоб розслідувати воєнні злочини. Вони не можуть залишитись безкарними. Тому найближчим часом Франція також передасть мобільну лабораторію для аналізу ДНК.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Костянтин юрист?

У нас тут ще один є.
"Человек Земли". Для якого нема кордонів, і тому путєн, як для нього, фактично не напав. Він просто їздить на танку по всій планеті, і нікому не заважає.
Да, igneus?
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:13

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Интересно, как в таком случае уничтожают танки? :)
Бронебойными (кумулятивными) снарядами.

Так і знищують.
Розхід снарядів - 6-10 тис. на добу. Втрати техніки ворогом 10-20 одиниць. Втрати в живій силі - 100-150 чол. А ще працює авіація, ще де-не-де ПТУРи стріляють. Міномети, безпілотники. Ефективність самі порахуєте?

Немного не так.
Расход 6-10 тыс снарядов включает в себя, например, и стрельбу по окопам. кот. в смысле уничтожения живой силы и техники не особо эффективна и нужна либо для срыва наступления противника, либо перед наступлением.
Стрельба именно по танкам из весьма старых советских 57-мм зенитных (не противотанковых!) орудий была достаточно эффективна. Цифры не назову, но говорить о случайном попадании не приходилось.

Я так понимаю, стрельба на предельные дистанции (порядка 20 км) автоматически подразумевает высокую погрешность.
В то время, как стрельба по танкам происходит с существенно меньших дистанций просто потому, что цель весьма маневренная и за время полета снаряда может проехать десятки метров. А раз с меньших дистанций, то и погрешность сильно меньше.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:14

В начале апреля, чуть больше месяца после начала войны в Украине, Городниченко и ряд ведущих экономистов опубликовали доклад под заголовком "План реконструкции Украины", который многие окрестили "планом Маршалла" для Украины. По сделанным в нем оценкам, на послевоенное восстановление страны потребуется от 200 до 500 миллиардов евро, и эта цифра растет с каждым днем войны. На этот процесс может уйти не менее десяти лет - и только после того, как закончится война.
........Для управления средствами, выделенными международными организациями и отдельными странами, по мнению экономиста, должна быть создана специальная структура, в которой Европейский Союз будет принимать решения наравне с Украиной.

https://www.dw.com/ru/kto-i-kak-budet-vosstanavlivat-ukrainu-posle-vojny/a-62143245
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:18

  juristkostya написав:
Я так понимаю, стрельба на предельные дистанции (порядка 20 км) автоматически подразумевает высокую погрешность.
В то время, как стрельба по танкам происходит с существенно меньших дистанций просто потому, что цель весьма маневренная и за время полета снаряда может проехать десятки метров. А раз с меньших дистанций, то и погрешность сильно меньше.


ебстественно
поэтому танки не дураки на ближнюю, лупят издалека по нашим неподвижным позициям, только при наступлении есть шанс достать из ПТУРа
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:21

  fler написав:
  vitaliian написав:
  fler написав:Макрон выглядит и одет безупречно, Шольц - костюмчик не сидит, Драги - обувь грязная,
Зе - "дровосек" (раздражают меня небриты
а румынский президент Клаус Иоханнис? он на фото 5й слева


Не заметила его, фото не открывала. У него на пиджаке пуговица внатяжку застегнута - тут или меньше кушать надо или пуговицу перешить :)
главное, все же, не пиджак, а коммюнике. А оно просто удивительно благоприятное.
juristkostya
 
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