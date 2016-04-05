Золоту цепуру на шию центровому, і буде нормуль. Як казав колись Портніков: "Відносини ЄС і Укоаїни нагадають відносини Мачухи і Попелюшки - як тільки Попелюшка виконує чергову порцію завдань, Мачуха дає нові, аби тільки не пустити Попелюшку на Бал." Нарешті Мачуха змилостивилась і пообіцяла відпустити Попелюшку на Бал, ... років через 10-20. В принципі правильно, якщо хтось думає, що достатньо відростити бороду і пузо, і полл'ється потік грошей з Брюселя, як декому з москви, то так не буде. Доїхати на Бал можна тільки на копенгагенських критеріях.
Золоту цепуру на шию центровому, і буде нормуль. Як казав колись Портніков: "Відносини ЄС і Укоаїни нагадають відносини Мачухи і Попелюшки - як тільки Попелюшка виконує чергову порцію завдань, Мачуха дає нові, аби тільки не пустити Попелюшку на Бал." Нарешті Мачуха змилостивилась і пообіцяла відпустити Попелюшку на Бал, ... років через 10-20. В принципі правильно, якщо хтось думає, що достатньо відростити бороду і пузо, і полл'ється потік грошей з Брюселя, як декому з москви, то так не буде. Доїхати на Бал можна тільки на копенгагенських критеріях.
В этой фотографии есть один прекрасный,я бы даже сказал определяющий, момент. Посмотрите, как одета "старушка Европа" и как одета "молодая Украина"... И это не случайность...
Если (когда) мы выиграем эту войну мы будем... Эх, не хочу даже говорить об этом. Радует, что Польша и "старушка Британия" это понимают.
Макрон заявил, что Германия и Франция не потребуют уступок от Украины на переговорах с рф
Детали: "Условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступок", — во время общения с журналистами сказал Макрон, сообщили СМИ.
juristkostya написав: главное, все же, не пиджак, а коммюнике. А оно просто удивительно благоприятное.
Стесняюсь спросить, а в чем ценность этого коммюнике? Оно гарантирует нам кандидатство в ЕС? Нет. Оно разблокирует наши порты? Нет. Гарантирует нам поставки оружия? Нет. А что тогда? Ах, благие намерения...! Ну да, ну да.. Будапештский Меморандум тоже был удивительно благоприятным. До сих пор "приятно" удивляемся.
Байдену "не сподобалась" заява Остіна про перемогу України та послаблення Росії – ЗМІ Президент США Джо Байден закликав держсекретаря Ентоні Блінкена та главу Пентагону Ллойда Остіна після візиту до Києва пом’якшити риторику щодо підтримки України аж до її перемоги над Росією. Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News із посиланням на численні джерела в Білому домі. За даними телеканалу, Байден вважав, що заяви Блінкена й Остіна після візиту до Києва у квітні були надмірними. Йдеться зокрема про твердження міністра оборони США про те, що мета США в Україні – послабити Росію настільки, щоб вона більше не змогла повторити свою агресію. Президент США висловив занепокоєння, що такі слова можуть задати нереалістичні очікування і збільшити ризики втягування Вашингтона в прямий конфлікт із Москвою. Міністри своєю чергою пояснили, що слова Остіна були неправильно витлумачені. "Байдену не сподобалось, коли Блінкен та Остін говорили про перемогу в Україні. Йому не сподобалась їхня риторика", – цитує NBC News одного з високопосадовців Білого дому. Адміністрація Байдена все більш схильна вважати, що війна Росії проти України вступає у затяжну фазу, і вважають, що Володимир Зеленський повинен менш категорично говорити про небажання Києва йти на територіальні поступки Москві. https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/16/7352925/
Ukrainian Несколько странно, когда канадец цитирует NBC News не прямо. а через "Укр. правду". Заметка в NBC News достаточно мутная и напоминает клуб ОБС. Кроме изложенного "Укр. правдой" там есть и такое:
Но проблема чревата тем, что Байден непреклонен в отношении того, что США не будут оказывать давление на украинцев, чтобы те предприняли те или иные шаги. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной.
«Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию», — сказал один из официальных лиц США. «Мы планируем долгую войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег». ....... Но проблема чревата тем, что Байден непреклонен в отношении того, что США не будут оказывать давление на украинцев, чтобы те предприняли те или иные шаги. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной.
«Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию», — сказал один из официальных лиц США. «Мы планируем долгую войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег».