Но проблема чревата тем, что Байден непреклонен в отношении того, что США не будут оказывать давление на украинцев, чтобы те предприняли те или иные шаги. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной.



«Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию», — сказал один из официальных лиц США. «Мы планируем долгую войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег».

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Но проблема чревата тем, что Байден непреклонен в отношении того, что США не будут оказывать давление на украинцев, чтобы те предприняли те или иные шаги. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной.



«Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию», — сказал один из официальных лиц США. «Мы планируем долгую войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег».