juristkostya написав: главное, все же, не пиджак, а коммюнике. А оно просто удивительно благоприятное.
Стесняюсь спросить, а в чем ценность этого коммюнике? Оно гарантирует нам кандидатство в ЕС? Нет. Оно разблокирует наши порты? Нет. Гарантирует нам поставки оружия? Нет. А что тогда? Ах, благие намерения...! Ну да, ну да.. Будапештский Меморандум тоже был удивительно благоприятным. До сих пор "приятно" удивляемся.
Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус виступив з оглядом по темі поставок західних озброєнь для України. Найголовніша у цьому тексті новина – на ремонт уже відправилось "декілька десятків" гаубиць M777, які США поставили для ЗСУ.
Одна з причин – стволи перегрілись, бо наші артилеристи були вимушені вести настільки інтенсивну стрільбу по рашистам в умовах переваги армії РФ по стволам артилерії.
При цьому Ігнатіус пише, що американська оборонна промисловість буквально перейшла на роботу в три зміни, щоб збільшити для України запас снарядів "натівського" калібру 155 мм.
За його даними, ЗСУ мають зараз "натівських" снарядів на 30-40 діб при поточній інтенсивності боїв. Поставки нових снарядів слід очікувати в інтервалі наступних 20-30 днів.
Цікаво, що при цьому можливо Україна і далі отримуватиме бодай обмежені поставки снарядів "радянського" калібру 152-мм.
У всякому випадку, як стверджує Ігнатіус, після того як Пентагон "прочесав" земну кулю в пошуках боєприпасів часів Варшавського договору, США "підштовхнули" Румунію та Болгарію поновити виробництво 152-мм снарядів.