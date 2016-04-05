RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1343134413451346
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:58

  juristkostya написав:
  fler написав:
  juristkostya написав: главное, все же, не пиджак, а коммюнике. А оно просто удивительно благоприятное.


Стесняюсь спросить, а в чем ценность этого коммюнике? Оно гарантирует нам кандидатство в ЕС? Нет. Оно разблокирует наши порты? Нет. Гарантирует нам поставки оружия? Нет. А что тогда? Ах, благие намерения...! Ну да, ну да..
Будапештский Меморандум тоже был удивительно благоприятным. До сих пор "приятно" удивляемся.

Неверно оцениваете

Ценность сегодняшней стрелки = Ценность×0*n
beee
 
Повідомлень: 439
З нами з: 26.11.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 21:13

Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус виступив з оглядом по темі поставок західних озброєнь для України. Найголовніша у цьому тексті новина – на ремонт уже відправилось "декілька десятків" гаубиць M777, які США поставили для ЗСУ.

Одна з причин – стволи перегрілись, бо наші артилеристи були вимушені вести настільки інтенсивну стрільбу по рашистам в умовах переваги армії РФ по стволам артилерії.

При цьому Ігнатіус пише, що американська оборонна промисловість буквально перейшла на роботу в три зміни, щоб збільшити для України запас снарядів "натівського" калібру 155 мм.

За його даними, ЗСУ мають зараз "натівських" снарядів на 30-40 діб при поточній інтенсивності боїв. Поставки нових снарядів слід очікувати в інтервалі наступних 20-30 днів.

Цікаво, що при цьому можливо Україна і далі отримуватиме бодай обмежені поставки снарядів "радянського" калібру 152-мм.

У всякому випадку, як стверджує Ігнатіус, після того як Пентагон "прочесав" земну кулю в пошуках боєприпасів часів Варшавського договору, США "підштовхнули" Румунію та Болгарію поновити виробництво 152-мм снарядів.

https://defence-ua.com/army_and_war/zsu_nastilki_intensivno_striljali_z_m777_scho_dekilka_desjatkiv_gaubits_uzhe_na_remonti_the_washington_post-7798.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22465
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 22:52

11:30 Словакия передала Украине вертолеты и ракеты «Град»
Словакия объявила о поставках Украине вертолетов Ми-2 и Ми-17, а также ракетах «Град». «Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Европейским фондом мира, что является сильным проявлением солидарности Европейского Союза с Украиной», — написал в Facebook министр обороны Словакии Ярослав Надь.


Министр добавил, что Украина уже использует переданную технику. По данным Минобороны, с 24 февраля Словакия передала Украине вооружения на сумму 154 миллионов евро.

10 июня Ярослав Надь сообщил, что Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику, поврежденную в боях с Россией.
......
17:14 Франция поставит Украине шесть самоходных гаубиц CAESAR дополнительно к 12 поставленным ранее, – сообщает AFP
.......
19:06 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес:«Мы отправляем <Украине> больше двадцати 155-мм самоходных орудий»
В рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, Уоллес заявил журналистам, что орудия были закуплены на международном рынке, отремонтированы и уже начали поступать в Украину,— сообщает Би-Би-Си.

http://surl.li/cfmmg
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22465
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 23:16

"Современные пушки, которые могут изменить ситуацию в Украине" - https://www.economist.com/science-and-technology/2022/06/15/the-modern-cannons-that-may-make-the-difference-in-ukraine - интересная статья о современной артиллерии, поставляемой нам. К сожалению, как понимаю, не все боеприпасы поставляются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22465
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:07

  Hotab написав:У нас тут ще один є.
Да, igneus?

А Ви вже повернулися із Румунії з леями, капітан/майор?
Igneus
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1343134413451346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96475
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (928)
17.06.2022 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.