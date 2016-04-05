juristkostya написав: главное, все же, не пиджак, а коммюнике. А оно просто удивительно благоприятное.
Стесняюсь спросить, а в чем ценность этого коммюнике? Оно гарантирует нам кандидатство в ЕС? Нет. Оно разблокирует наши порты? Нет. Гарантирует нам поставки оружия? Нет. А что тогда? Ах, благие намерения...! Ну да, ну да.. Будапештский Меморандум тоже был удивительно благоприятным. До сих пор "приятно" удивляемся.
Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус виступив з оглядом по темі поставок західних озброєнь для України. Найголовніша у цьому тексті новина – на ремонт уже відправилось "декілька десятків" гаубиць M777, які США поставили для ЗСУ.
Одна з причин – стволи перегрілись, бо наші артилеристи були вимушені вести настільки інтенсивну стрільбу по рашистам в умовах переваги армії РФ по стволам артилерії.
При цьому Ігнатіус пише, що американська оборонна промисловість буквально перейшла на роботу в три зміни, щоб збільшити для України запас снарядів "натівського" калібру 155 мм.
За його даними, ЗСУ мають зараз "натівських" снарядів на 30-40 діб при поточній інтенсивності боїв. Поставки нових снарядів слід очікувати в інтервалі наступних 20-30 днів.
Цікаво, що при цьому можливо Україна і далі отримуватиме бодай обмежені поставки снарядів "радянського" калібру 152-мм.
У всякому випадку, як стверджує Ігнатіус, після того як Пентагон "прочесав" земну кулю в пошуках боєприпасів часів Варшавського договору, США "підштовхнули" Румунію та Болгарію поновити виробництво 152-мм снарядів.
11:30 Словакия передала Украине вертолеты и ракеты «Град» Словакия объявила о поставках Украине вертолетов Ми-2 и Ми-17, а также ракетах «Град». «Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Европейским фондом мира, что является сильным проявлением солидарности Европейского Союза с Украиной», — написал в Facebook министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Министр добавил, что Украина уже использует переданную технику. По данным Минобороны, с 24 февраля Словакия передала Украине вооружения на сумму 154 миллионов евро.
10 июня Ярослав Надь сообщил, что Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику, поврежденную в боях с Россией. ...... 17:14 Франция поставит Украине шесть самоходных гаубиц CAESAR дополнительно к 12 поставленным ранее, – сообщает AFP ....... 19:06 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес:«Мы отправляем <Украине> больше двадцати 155-мм самоходных орудий» В рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, Уоллес заявил журналистам, что орудия были закуплены на международном рынке, отремонтированы и уже начали поступать в Украину,— сообщает Би-Би-Си.