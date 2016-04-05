Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:14

Igneus написав: Hotab написав: У нас тут ще один є.

Да, igneus? У нас тут ще один є.Да, igneus?

А Ви вже повернулися із Румунії з леями, капітан/майор? А Ви вже повернулися із Румунії з леями, капітан/майор?

Надто заїзжена шутєйка. Так, дуже давно, ще у березні.Ьув 3 дні. Доречі за службове відрядження отримав теж непогано, хоч і в гривнях по оф. курсу (думаю вам відомо, скільки держава дає добових за кордоном) . Повернувся не з леями , а з СКВ. В Україні не потрібні леї.Ви, якщо є питання, задавайте, по можливості відповім. Але записуйте. А то ваша ватна компаха задає їх по колу, і через 5 хвилин забуває відповідь.А ваші як справи? Ви, як військовий у минулому, встали на захист країни? Якої саме? Що саме робите? Всіма благами екс-військового ви користуєтесь, відвідуєте шпиталі МО, отримуєте гроші від держави. А що від вас?(Ну крім тицяєте кнопку "скарга" цілими днями на цьому форумі, та пишете простирадла модераторам з обгрунтуваннями, хто і в чому саме порушує правила форуму, коли називає росію насильником, гвалтівником і мародером.)Бо в мирний час воно може і було корисно оте все "нє разжігать межнаціональную рознь) , а в цей важкий для країни час ви не придумали для себе кращого застосування?То як ви допомагаєте державі здолати лютого ненависного ворога? Чи він вам не зовсім то і ворог, і не зовсім ненависний?Чи ми знову почуємо ідеї космополітизму,якими зручно прикрити симпатію до агресора?