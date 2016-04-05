juristkostya написав: главное, все же, не пиджак, а коммюнике. А оно просто удивительно благоприятное.
Стесняюсь спросить, а в чем ценность этого коммюнике? Оно гарантирует нам кандидатство в ЕС? Нет. Оно разблокирует наши порты? Нет. Гарантирует нам поставки оружия? Нет. А что тогда? Ах, благие намерения...! Ну да, ну да.. Будапештский Меморандум тоже был удивительно благоприятным. До сих пор "приятно" удивляемся.
Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус виступив з оглядом по темі поставок західних озброєнь для України. Найголовніша у цьому тексті новина – на ремонт уже відправилось "декілька десятків" гаубиць M777, які США поставили для ЗСУ.
Одна з причин – стволи перегрілись, бо наші артилеристи були вимушені вести настільки інтенсивну стрільбу по рашистам в умовах переваги армії РФ по стволам артилерії.
При цьому Ігнатіус пише, що американська оборонна промисловість буквально перейшла на роботу в три зміни, щоб збільшити для України запас снарядів "натівського" калібру 155 мм.
За його даними, ЗСУ мають зараз "натівських" снарядів на 30-40 діб при поточній інтенсивності боїв. Поставки нових снарядів слід очікувати в інтервалі наступних 20-30 днів.
Цікаво, що при цьому можливо Україна і далі отримуватиме бодай обмежені поставки снарядів "радянського" калібру 152-мм.
У всякому випадку, як стверджує Ігнатіус, після того як Пентагон "прочесав" земну кулю в пошуках боєприпасів часів Варшавського договору, США "підштовхнули" Румунію та Болгарію поновити виробництво 152-мм снарядів.
11:30 Словакия передала Украине вертолеты и ракеты «Град» Словакия объявила о поставках Украине вертолетов Ми-2 и Ми-17, а также ракетах «Град». «Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Европейским фондом мира, что является сильным проявлением солидарности Европейского Союза с Украиной», — написал в Facebook министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Министр добавил, что Украина уже использует переданную технику. По данным Минобороны, с 24 февраля Словакия передала Украине вооружения на сумму 154 миллионов евро.
10 июня Ярослав Надь сообщил, что Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику, поврежденную в боях с Россией. ...... 17:14 Франция поставит Украине шесть самоходных гаубиц CAESAR дополнительно к 12 поставленным ранее, – сообщает AFP ....... 19:06 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес:«Мы отправляем <Украине> больше двадцати 155-мм самоходных орудий» В рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, Уоллес заявил журналистам, что орудия были закуплены на международном рынке, отремонтированы и уже начали поступать в Украину,— сообщает Би-Би-Си.
А Ви вже повернулися із Румунії з леями, капітан/майор?
Надто заїзжена шутєйка. Так, дуже давно, ще у березні.Ьув 3 дні. Доречі за службове відрядження отримав теж непогано, хоч і в гривнях по оф. курсу (думаю вам відомо, скільки держава дає добових за кордоном) . Повернувся не з леями , а з СКВ. В Україні не потрібні леї. Ви, якщо є питання, задавайте, по можливості відповім. Але записуйте. А то ваша ватна компаха задає їх по колу, і через 5 хвилин забуває відповідь. А ваші як справи? Ви, як військовий у минулому, встали на захист країни? Якої саме? Що саме робите? Всіма благами екс-військового ви користуєтесь, відвідуєте шпиталі МО, отримуєте гроші від держави. А що від вас? (Ну крім тицяєте кнопку "скарга" цілими днями на цьому форумі, та пишете простирадла модераторам з обгрунтуваннями, хто і в чому саме порушує правила форуму, коли називає росію насильником, гвалтівником і мародером.)
Бо в мирний час воно може і було корисно оте все "нє разжігать межнаціональную рознь) , а в цей важкий для країни час ви не придумали для себе кращого застосування? То як ви допомагаєте державі здолати лютого ненависного ворога? Чи він вам не зовсім то і ворог, і не зовсім ненависний? Чи ми знову почуємо ідеї космополітизму,якими зручно прикрити симпатію до агресора?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 08:04, всього редагувалось 2 разів.
У Польщі шоковані втечею українських чоловіків і назвали їх кількіст Виною є виключно українська сторона
У Польщі назвали кількість чоловіків, які виїхали з України, перетинаючи польський кордон. Про це пише «Rzeczpospolita».
«З 24 лютого по 7 червня 2022 року до Польщі з України прибуло 3,645 мільйона громадян України, у тому числі 432 тисячі — громадяни України — чоловіки 18–60 років. Дані цих осіб службам України прикордонники не передавали», — сказав речник головнокомандувача прикордонної служби лейтенант Ганна Міхальська.
Томаш Семоняк, депутат від Громадянської коаліції, колишній міністр оборони, шокований масштабами цього явища.
— Цей масштаб корупції в рази більший, ніж можна було б припустити. Про це мені розповіли євродепутати з Перемишля, але ці дані свідчать, що це масова практика, — каже депутат Семоняк. І згадує чоловіка, який втік до Польщі, але з вісьмома дітьми свого брата солдата. — Однак він мав дозвіл на виїзд, — наголошує він.
Урядові дані показують, що чоловіки, які виїхали з України, рідко реєструються в Польщі.
Серед 18–65-річних було подано лише 5,1 тис заяв на PESEL.
Вони не хочуть бути зареєстрованими в Польщі, бо виявилося б, що саме вони не виконують своїх зобов’язань перед Батьківщиною.
— Виною є виключно українська сторона, яка, навіть якщо відрахувати винятки, наприклад, батьки-одиначки, все одно випускає величезну кількість чоловіків, — оцінює депутат Веслав Щепанський. — У нас немає санкцій проти людей, які тікають від війни, хоча вони повинні воювати. Польська прикордонна служба не може заблокувати в’їзд будь-кому, хто має дійсний паспорт.
Це протилежність ситуації, коли тисячі українських чоловіків залишили роботу в Польщі, щоб воювати за країну.
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»! На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний! 🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻 Слава Військам України.
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»! На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний! 🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻 Слава Військам України.
“Сьогодні історичний день для Європи” – з цих слів почав свій виступ на пресконференції прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
День був справді крутий. Тривала, детальна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:
1. Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Єрмака-Макфола щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають «втому від санкцій», але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.
2. Зброя. Були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули.
3. Кандидатство. У порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.
4. Зерно. Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували
5. Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не ув’язували.
“УКРАЇНА ПОВИННА ВИГРАТИ ЦЮ ВІЙНУ” – ПОКАЗОВІ СЛОВА МАКРОНА.
Моя порада – облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести.