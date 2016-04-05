Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:45

У Польщі шоковані втечею українських чоловіків і назвали їх кількіст

Виною є виключно українська сторона



У Польщі назвали кількість чоловіків, які виїхали з України, перетинаючи польський кордон. Про це пише «Rzeczpospolita».



«З 24 лютого по 7 червня 2022 року до Польщі з України прибуло 3,645 мільйона громадян України, у тому числі 432 тисячі — громадяни України — чоловіки 18–60 років. Дані цих осіб службам України прикордонники не передавали», — сказав речник головнокомандувача прикордонної служби лейтенант Ганна Міхальська.



Томаш Семоняк, депутат від Громадянської коаліції, колишній міністр оборони, шокований масштабами цього явища.



— Цей масштаб корупції в рази більший, ніж можна було б припустити. Про це мені розповіли євродепутати з Перемишля, але ці дані свідчать, що це масова практика, — каже депутат Семоняк. І згадує чоловіка, який втік до Польщі, але з вісьмома дітьми свого брата солдата. — Однак він мав дозвіл на виїзд, — наголошує він.



Урядові дані показують, що чоловіки, які виїхали з України, рідко реєструються в Польщі.



Серед 18–65-річних було подано лише 5,1 тис заяв на PESEL.



Вони не хочуть бути зареєстрованими в Польщі, бо виявилося б, що саме вони не виконують своїх зобов’язань перед Батьківщиною.



— Виною є виключно українська сторона, яка, навіть якщо відрахувати винятки, наприклад, батьки-одиначки, все одно випускає величезну кількість чоловіків, — оцінює депутат Веслав Щепанський. — У нас немає санкцій проти людей, які тікають від війни, хоча вони повинні воювати. Польська прикордонна служба не може заблокувати в’їзд будь-кому, хто має дійсний паспорт.



Це протилежність ситуації, коли тисячі українських чоловіків залишили роботу в Польщі, щоб воювати за країну.