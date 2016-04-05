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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1344134513461347
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:бычкам на радость.

Правильно роблять, як у рибальці, наживку дали, а коли підходить нова рибка, її відправляють до першої.
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:42

  edvardd написав:
  alexop написав:
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»!
На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний!
🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻
Слава Військам України.

https://twitter.com/Hektor6666/status/1537685868630228993?s=20&t=gOr85CGrgnfsJsRBV3Y2Yg

2 гарбуна засадили, бычкам на радость...

Потонув, чи борються? Є інфа?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:50

  Zebra написав:Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...

перед подрывом мостов успели вывести все тяжелое вооружение. Но теперь вопрос по снабжению группировки.
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