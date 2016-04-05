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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:16
edvardd написав:
бычкам на радость.
Правильно роблять, як у рибальці, наживку дали, а коли підходить нова рибка, її відправляють до першої.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:42
edvardd написав:
2 гарбуна засадили, бычкам на радость...
Потонув, чи борються? Є інфа?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:43
Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:50
Zebra написав:
Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...
перед подрывом мостов успели вывести все тяжелое вооружение. Но теперь вопрос по снабжению группировки.
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