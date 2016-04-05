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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:16
edvardd написав:
бычкам на радость.
Правильно роблять, як у рибальці, наживку дали, а коли підходить нова рибка, її відправляють до першої.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:42
edvardd написав:
2 гарбуна засадили, бычкам на радость...
Потонув, чи борються? Є інфа?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:43
Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...
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Zebra
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:50
Zebra написав:
Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...
перед подрывом мостов успели вывести все тяжелое вооружение. Но теперь вопрос по снабжению группировки.
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sequence
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:35
edvardd написав:
2 гарбуна засадили
так как форум финансовый, позволил себе оценить экономическую составляющую. Гугл выдал такой прайс US$1,406,812 for Harpoon Block II (2020). А вот с СБ-739 незадача, лишь тех.хар-ки гуглятся. Возможно коллеги подскажут?
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kulikrom
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:40
ООС
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:43
kulikrom написав: edvardd написав:
2 гарбуна засадили
так как форум финансовый, позволил себе оценить экономическую составляющую. Гугл выдал такой прайс US$1,406,812 for Harpoon Block II (2020). А вот с СБ-739 незадача, лишь тех.хар-ки гуглятся. Возможно коллеги подскажут?
Заявлено, что сейчас на борт берут комплекс Тор-2 стоимостью 50-60 млн долларов.
Плюс каждый убитый матрос это 7.5 млн рублей выплат компенсации.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 17 чер, 2022 10:48, всього редагувалось 2 разів.
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Zebra
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:44
sequence написав: Zebra написав:
Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...
перед подрывом мостов успели вывести все тяжелое вооружение. Но теперь вопрос по снабжению группировки.
Дронами не проблема закидывать все необходимое.
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Zebra
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:51
Zebra написав:
сейчас на борт берут комплекс Тор-2
гуглится еще интересная инфа, тоже не дешёвая штука
Новейший телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» поступил на Черноморский флот.Носителем беспилотника стал спасательный буксир СБ-739.
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kulikrom
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:22
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