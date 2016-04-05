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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1345134613471348
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:51

  edvardd написав:
  alexop написав:
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»!
На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний!
🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻
Слава Військам України.

https://twitter.com/Hektor6666/status/1537685868630228993?s=20&t=gOr85CGrgnfsJsRBV3Y2Yg

2 гарбуна засадили, бычкам на радость...

Потонув, чи борються? Є інфа?[/quote]


скорее потонул, с ним 10 рыл пошло бычкам, минимум
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:24

  Hotab написав:.....
  alexop написав:
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»!
На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний!
🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻
Слава Військам України.

https://twitter.com/Hektor6666/status/1537685868630228993?s=20&t=gOr85CGrgnfsJsRBV3Y2Yg

..........
Потонув, чи борються? Є інфа?

Военно-морские силы Украины уничтожили российский буксир «Василий Бех», доставлявший на остров Змеиный боеприпасы, оружие и военнослужащих. Об этом ВМС Украины написали в своем фейсбуке.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс «Тор», говорится в сообщении украинских ВМС, однако это не помешало потопить корабль.
......
ВМС Украины называет «Василий Бех» буксиром, заявляя, что он был принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. На сайте Черноморского флота говорится, что это спасательное буксирное судно, его полное название «Спасатель Василий Бех».

Российская сторона заявление об уничтожении судна Черноморского флота пока никак не прокомментировала.

https://meduza.io/news/2022/06/17/vms-ukrainy-unichtozhen-rossiyskiy-buksir-vasiliy-beh-dostavlyavshiy-podkreplenie-na-ostrov-zmeinyy
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Потонув, чи борються? Є інфа?

Українське військове командування зауважило, що палаючий російський корабель — це результат роботи "угруповання різнорідних сил оборони Півдня України". Чим саме вразили "Васілій Бех" — військові не повідомляють👇
Між тим, голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що
російський буксир вразили ракетою Harpoon. Корабель мав на борту власне ППО (ЗРК "ТОР"), але це його не врятувало ☠

https://twitter.com/BackAndAlive/status/1537724129566240769?s=20&t=Us6JVBUvJnnILgQr6skYWw
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:43

Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.
Hotab
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