ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»! На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний! 🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻 Слава Військам України.
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»! На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний! 🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻 Слава Військам України.
Военно-морские силы Украины уничтожили российский буксир «Василий Бех», доставлявший на остров Змеиный боеприпасы, оружие и военнослужащих. Об этом ВМС Украины написали в своем фейсбуке.
На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс «Тор», говорится в сообщении украинских ВМС, однако это не помешало потопить корабль. ...... ВМС Украины называет «Василий Бех» буксиром, заявляя, что он был принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. На сайте Черноморского флота говорится, что это спасательное буксирное судно, его полное название «Спасатель Василий Бех».
Российская сторона заявление об уничтожении судна Черноморского флота пока никак не прокомментировала.
Українське військове командування зауважило, що палаючий російський корабель — це результат роботи "угруповання різнорідних сил оборони Півдня України". Чим саме вразили "Васілій Бех" — військові не повідомляють👇 Між тим, голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що російський буксир вразили ракетою Harpoon. Корабель мав на борту власне ППО (ЗРК "ТОР"), але це його не врятувало ☠
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% європейських норм, стандартів та правил. Проте Києву все ще потрібно зробити важливу роботу, зокрема у сфері верховенства права, у сфері контролю над олігархами, боротьбі з корупцією та дотриманні основоположних правил.
Окрім цього Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.
Необхідні кроки:
ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії; завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП; забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України; має запрацювати «антиолігархічний» закон; необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством; необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження. https://glavcom.ua/country/politics/jev ... 53728.html