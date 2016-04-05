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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1346134713481349>
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:51

  edvardd написав:
  alexop написав:
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»!
На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний!
🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻
Слава Військам України.

https://twitter.com/Hektor6666/status/1537685868630228993?s=20&t=gOr85CGrgnfsJsRBV3Y2Yg

2 гарбуна засадили, бычкам на радость...

Потонув, чи борються? Є інфа?[/quote]


скорее потонул, с ним 10 рыл пошло бычкам, минимум
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:24

  Hotab написав:.....
  alexop написав:
ВМС ЗСУ вразили💥 російський буксир «Василій Бех»!
На борту буксира були боєприпаси, озброєння та особовий склад, який везли на острів Зміїний!
🔥«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників»💪🏻💪🏻
Слава Військам України.

https://twitter.com/Hektor6666/status/1537685868630228993?s=20&t=gOr85CGrgnfsJsRBV3Y2Yg

..........
Потонув, чи борються? Є інфа?

Военно-морские силы Украины уничтожили российский буксир «Василий Бех», доставлявший на остров Змеиный боеприпасы, оружие и военнослужащих. Об этом ВМС Украины написали в своем фейсбуке.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс «Тор», говорится в сообщении украинских ВМС, однако это не помешало потопить корабль.
......
ВМС Украины называет «Василий Бех» буксиром, заявляя, что он был принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. На сайте Черноморского флота говорится, что это спасательное буксирное судно, его полное название «Спасатель Василий Бех».

Российская сторона заявление об уничтожении судна Черноморского флота пока никак не прокомментировала.

https://meduza.io/news/2022/06/17/vms-ukrainy-unichtozhen-rossiyskiy-buksir-vasiliy-beh-dostavlyavshiy-podkreplenie-na-ostrov-zmeinyy
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Потонув, чи борються? Є інфа?

Українське військове командування зауважило, що палаючий російський корабель — це результат роботи "угруповання різнорідних сил оборони Півдня України". Чим саме вразили "Васілій Бех" — військові не повідомляють👇
Між тим, голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що
російський буксир вразили ракетою Harpoon. Корабель мав на борту власне ППО (ЗРК "ТОР"), але це його не врятувало ☠

https://twitter.com/BackAndAlive/status/1537724129566240769?s=20&t=Us6JVBUvJnnILgQr6skYWw
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:43

Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:29

  Zebra написав:
  sequence написав:
  Zebra написав:Вообщем завод Азот находится уже фактически в оперативном окружении...

перед подрывом мостов успели вывести все тяжелое вооружение. Но теперь вопрос по снабжению группировки.

Дронами не проблема закидывать все необходимое.

Это как вы себе видите? Я что-то пропустил и у нас появился дрон вместимостью с "Руслан"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:29

  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

О барже сообщений нигде не видел. Везде речь о том, что буксир перевозил оружие.
В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1537689437387345921
«Поражено 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна», сообщаор ВСУ.

Телеграм-канал «Думская — новости Одессы» сообщил, что на борту буксира находились 33 человека, из них 23 ранены, а десять пропали без вести.

http://surl.li/cfpwg
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 чер, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:37

  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

Нічого він не тягнув, просто перевозив зброю.
Сам факт використання буксира для перевозки зброї(фактично нецільове його використання) говорить що у рашистів є проблеми з такими типами кораблів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:42

Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% європейських норм, стандартів та правил. Проте Києву все ще потрібно зробити важливу роботу, зокрема у сфері верховенства права, у сфері контролю над олігархами, боротьбі з корупцією та дотриманні основоположних правил.

Окрім цього Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

Необхідні кроки:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;
забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
має запрацювати «антиолігархічний» закон;
необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.
https://glavcom.ua/country/politics/jev ... 53728.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM

Все видели эту клоунаду ?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:16

  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...

В Петербурге, на т.н. экономическом форуме, представитель Исламского Эмирата Афганистан (талибы) официально выступил за территориальную целостность Украины, и против ее оккупации.
Востаннє редагувалось edvardd в П'ят 17 чер, 2022 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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