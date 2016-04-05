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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19
alex_dvornichenko написав:
https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM
Все видели эту клоунаду ?
Я назвав це "зазеркалье", тама мабуть і закони фізики вже не працюють.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:23
alex_dvornichenko написав:
https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM
Все видели эту клоунаду ?
Нащо те все дивитись ?
Достатньо того, що, по версії, сумної кобили, Россія нє нападала на Україну
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:31
edvardd написав: Hotab написав:
Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.
какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...
Ви бачили те корито? Що там можна розмістити?
Ні, ну сам віз то і сам. Я радий, що лупнули хоть щось, щоб іншим було "некуй шастають", але хочеться зрозуміти таки правду, що він там робив.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:32
edvardd написав:
какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...
Є підтвердження, що затонув, поки з раша-телеграму. У коментах пишуть, що 33 особи було там. Чи хтось врятувався - невідомо.
t.me/rusfleet
Висновок, який вони зробили: "Выход один — форсировать освобождение Николаева и Одессы, и навсегда отрезать Украину от моря."
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:36
edvardd написав: Hotab написав:
Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.
какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...
у меня есть легкие сомнения, что палуба буксира выдержала бы 40ка тонную дуру, но лучше бы так и было.
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