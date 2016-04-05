Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19
alex_dvornichenko написав:
https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM
Все видели эту клоунаду ?
Я назвав це "зазеркалье", тама мабуть і закони фізики вже не працюють.
AlexMotel
Повідомлень: 323
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:23
alex_dvornichenko написав:
https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM
Все видели эту клоунаду ?
Нащо те все дивитись ?
Достатньо того, що, по версії, сумної кобили, Россія нє нападала на Україну
pesikot
Повідомлень: 6857
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:31
edvardd написав: Hotab написав:
Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.
какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...
Ви бачили те корито? Що там можна розмістити?
Ні, ну сам віз то і сам. Я радий, що лупнули хоть щось, щоб іншим було "некуй шастають", але хочеться зрозуміти таки правду, що він там робив.
Hotab
Повідомлень: 7750
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:32
edvardd написав:
какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...
Є підтвердження, що затонув, поки з раша-телеграму. У коментах пишуть, що 33 особи було там. Чи хтось врятувався - невідомо.
t.me/rusfleet
Висновок, який вони зробили: "Выход один — форсировать освобождение Николаева и Одессы, и навсегда отрезать Украину от моря."
̶Ї̶*а̶л̶а̶ ̶ж̶а̶б̶а̶ ̶г̶а̶д̶ю̶к̶у̶
fler
Повідомлень: 2970
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1203 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:36
edvardd написав: Hotab написав:
Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.
какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...
у меня есть легкие сомнения, что палуба буксира выдержала бы 40ка тонную дуру, но лучше бы так и было.
sequence
Повідомлень: 6531
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1791 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:05
sequence написав:
40ка тонную дуру
судя по
фото
, таки как минимум один ТОР смог бы разместиться на палубе по габаритам.
Что касается цены "Тора"... -
24,1 млн
долларов за условную единицу.
kulikrom
Повідомлень: 1365
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 83 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:14
kulikrom написав: sequence написав:
40ка тонную дуру
судя по
фото
, таки как минимум один ТОР смог бы разместиться на палубе по габаритам.
Что касается цены "Тора"... -
24,1 млн
долларов за условную единицу.
буксир не предназначен для перевозки таких грузов (у них даже параметра такого нет - грузоподъемность), а я считаю не по габаритам, а по нагрузке на палубу. 9 метровая машина весит однако 40 тонн, аналог - груженая фура.
Ну да потопили - и хорошо, с Тор-ом или без
sequence
Повідомлень: 6531
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 1791 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:31
Навіть не так суттєво - що потопили , як те , що потопили таки і чим потопили ... Треба ж тренуватися ...
Puente
Повідомлень: 3541
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 411 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
96518
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
454910
1
3090
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka