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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1346134713481349
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19

  alex_dvornichenko написав:https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM

Все видели эту клоунаду ?
Я назвав це "зазеркалье", тама мабуть і закони фізики вже не працюють.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:23

  alex_dvornichenko написав:https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM

Все видели эту клоунаду ?

Нащо те все дивитись ?

Достатньо того, що, по версії, сумної кобили, Россія нє нападала на Україну
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:31

  edvardd написав:
  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...

Ви бачили те корито? Що там можна розмістити?
Ні, ну сам віз то і сам. Я радий, що лупнули хоть щось, щоб іншим було "некуй шастають", але хочеться зрозуміти таки правду, що він там робив.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:32

  edvardd написав:какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...


Є підтвердження, що затонув, поки з раша-телеграму. У коментах пишуть, що 33 особи було там. Чи хтось врятувався - невідомо.
t.me/rusfleet

Висновок, який вони зробили: "Выход один — форсировать освобождение Николаева и Одессы, и навсегда отрезать Украину от моря."
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:36

  edvardd написав:
  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...

у меня есть легкие сомнения, что палуба буксира выдержала бы 40ка тонную дуру, но лучше бы так и было.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:05

  sequence написав:40ка тонную дуру

судя по фото, таки как минимум один ТОР смог бы разместиться на палубе по габаритам.
Что касается цены "Тора"... - 24,1 млн долларов за условную единицу.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:14

  kulikrom написав:
  sequence написав:40ка тонную дуру

судя по фото, таки как минимум один ТОР смог бы разместиться на палубе по габаритам.
Что касается цены "Тора"... - 24,1 млн долларов за условную единицу.

буксир не предназначен для перевозки таких грузов (у них даже параметра такого нет - грузоподъемность), а я считаю не по габаритам, а по нагрузке на палубу. 9 метровая машина весит однако 40 тонн, аналог - груженая фура.
Ну да потопили - и хорошо, с Тор-ом или без
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навіть не так суттєво - що потопили , як те , що потопили таки і чим потопили ... Треба ж тренуватися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:03

  Puente написав:Навіть не так суттєво - що потопили , як те , що потопили таки і чим потопили ... Треба ж тренуватися ...

а поговорить на 20 страницах? :lol:
edvardd
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