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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 134813491350135113521353>
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:27

  AlexMotel написав:
  alex_dvornichenko написав:https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM

Все видели эту клоунаду ?
Я назвав це "зазеркалье", тама мабуть і закони фізики вже не працюють.

Журналісту треба було все ж таки додавити отим фактом 7 загиблих за рік, 8, а тепер після захисту ... тому навіщо?

І який захист руських, якщо паспорти мешканців Криму та Донбасу -- паспорти українців. І крапка.

А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких? Їм би з головою вистачило пісні про небезпеку для себе від України та НАТО. І для внутрішнього свого піпла вистачило.
Вона хоч логічна та вкупі з правом сильнішого цілком має вигляд.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:46

А куди зник Hotab, бо дуже цікава саме його точка зору щодо еміграції?
Чи може Faceless підстрахує його і нагадає про переваги життя в нашій країні?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:46

  detroytred написав:А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких?

Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»

«Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума
https://zn.ua/WORLD/putin-nazval-strakh ... rainy.html
как видите про русских ни слова. Я так и думал что у человека после майдана развилась фобия, которая дошла до терминальной стадии. Если вы боитесь соседа и страх нарастает, единственный вариант - напасть первым... Паранойя свойственна диктаторам которые до последнего, зубами держатся за власть. Сталин например боялся, что его отравят. Удержать власть превращается в навязчивую идею, человек отрывается от реальности и в своём воображении воюет с демонами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 чер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:50

  Igneus написав:А куди зник Hotab,


Так він отут на тебе очікує

Що там у тебе за питання?

Хочеш виїхати? Так їдь. От як від кого, то від тебе нема користі ні в мирний час, ні під час війни. Хоч не будеш захищати в судах військових хабарників та корупціонерів, з якими ти в Києві промишляєш. Більше державі залишиться збережених пенсій та службових квартир.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:56

  vitaliian написав:
  detroytred написав:А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких?

Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»

«Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума
https://zn.ua/WORLD/putin-nazval-strakh ... rainy.html
как видите про русских ни слова. Я так и думал что у человека после майдана развилась фобия, которая дошла до терминальной стадии. Если вы боитесь соседа и страх нарастает, единственный вариант - напасть первым... Почему то паранойя свойственна диктаторам. Сталин например боялся, что его отравят.

путин врёт. он просто ненавидит Украину.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:07

На Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.
https://24tv.ua/zsu-vidsuvayut-liniyu-f ... a_n2030913

Дуже чекаю новин від Успіха 8)

vitaliian
Нова ава значно краща за попередню, але ще є над чим працювати.. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:14

fler дякую, буду працювати.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:26

  Hotab написав:Повернувся не з леями , а з СКВ. В Україні не потрібні леї.

а СКВ зачем? Единственным платежным инструментом на территории Украины есть найгарниша. Меняйте скорее, пока есть возможность!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:28

  antey1969 написав:Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.

Там белорусы обещают напасть 22.06
vitaliian
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