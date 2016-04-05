Я назвав це "зазеркалье", тама мабуть і закони фізики вже не працюють.
Журналісту треба було все ж таки додавити отим фактом 7 загиблих за рік, 8, а тепер після захисту ... тому навіщо?
І який захист руських, якщо паспорти мешканців Криму та Донбасу -- паспорти українців. І крапка.
А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких? Їм би з головою вистачило пісні про небезпеку для себе від України та НАТО. І для внутрішнього свого піпла вистачило. Вона хоч логічна та вкупі з правом сильнішого цілком має вигляд.
detroytred написав:А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких?
Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»
«Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума https://zn.ua/WORLD/putin-nazval-strakh ... rainy.html
как видите про русских ни слова. Я так и думал что у человека после майдана развилась фобия, которая дошла до терминальной стадии. Если вы боитесь соседа и страх нарастает, единственный вариант - напасть первым... Паранойя свойственна диктаторам которые до последнего, зубами держатся за власть. Сталин например боялся, что его отравят. Удержать власть превращается в навязчивую идею, человек отрывается от реальности и в своём воображении воюет с демонами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 чер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Хочеш виїхати? Так їдь. От як від кого, то від тебе нема користі ні в мирний час, ні під час війни. Хоч не будеш захищати в судах військових хабарників та корупціонерів, з якими ти в Києві промишляєш. Більше державі залишиться збережених пенсій та службових квартир.
detroytred написав:А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких?
Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»
«Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума https://zn.ua/WORLD/putin-nazval-strakh ... rainy.html
как видите про русских ни слова. Я так и думал что у человека после майдана развилась фобия, которая дошла до терминальной стадии. Если вы боитесь соседа и страх нарастает, единственный вариант - напасть первым... Почему то паранойя свойственна диктаторам. Сталин например боялся, что его отравят.