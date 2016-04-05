Кажуть, що нерухомість бариги продають лише за неї. А так-то так, я люблю найгарнішу. А якщо у великих кількостях моя любов ще міцніша.
я думав Ви законослухняний громадянин, і не пов'язані з баригами.
Так і є. До цього не мав зв'язків. Проте, є небезпека, що за найгарнішу в ОП скоро буде нічого купувати, бо по майбутнім зниженим цінам не будуть будувати, не вигідно. Доведеться на поклон до бариги. На півзігнутих.
detroytred написав:А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких?
Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»
«Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума https://zn.ua/WORLD/putin-nazval-strakh ... rainy.html
как видите про русских ни слова. Я так и думал что у человека после майдана развилась фобия, которая дошла до терминальной стадии. Если вы боитесь соседа и страх нарастает, единственный вариант - напасть первым... Паранойя свойственна диктаторам которые до последнего, зубами держатся за власть. Сталин например боялся, что его отравят. Удержать власть превращается в навязчивую идею, человек отрывается от реальности и в своём воображении воюет с демонами.
Виправився)), а лавров ще ні.
Це скоріш не фобія... Бо пригадайте тутешнього рашкована волгаря. Він (або їх фсб-ний) відділ цілком свідомо обгрунтовував небезпеку від близькості НАТО.
А так я поки притримуюсь своєї попередньої думки, що рашці потрібен не результат, а сам процес. Процес війни (особливо з менш потужним супротивником, ніж США). Щоб зберегти систему і свою з Ко владу.
Hotab написав:Проте, є небезпека, що за найгарнішу в ОП скоро буде нічого купувати
якщо кожен патріот буде думати лише про свою дупу і скуповувати СКВ, то скоро так і буде.
Патріот має думати ТАКОЖ І про свою дупу. Це нормально. Проте зв'язок між тим, що в умовах очікуваного падіння цін на нерухомість забудовники перестануть будувати , і тим , що хтось купляє ВКВ, розуміють нє только ліш всє. Тільки ромасіки цей зв'язок і розуміють)).