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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13491350135113521353>
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:а СКВ зачем?

Кажуть, що нерухомість бариги продають лише за неї. А так-то так, я люблю найгарнішу. А якщо у великих кількостях моя любов ще міцніша.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:35

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.

Там белорусы обещают напасть 22.06

смешно. кто там куда нападёт. на Луцк сразу пойдут?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:36

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а СКВ зачем?

Кажуть, що нерухомість бариги продають лише за неї. А так-то так, я люблю найгарнішу. А якщо у великих кількостях моя любов ще міцніша.

я думав Ви законослухняний громадянин, і не пов'язані з баригами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:38

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:а СКВ зачем?

Кажуть, що нерухомість бариги продають лише за неї. А так-то так, я люблю найгарнішу. А якщо у великих кількостях моя любов ще міцніша.

я думав Ви законослухняний громадянин, і не пов'язані з баригами.

Так і є. До цього не мав зв'язків. Проте, є небезпека, що за найгарнішу в ОП скоро буде нічого купувати, бо по майбутнім зниженим цінам не будуть будувати, не вигідно. Доведеться на поклон до бариги. На півзігнутих. :evil:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:40

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.

Там белорусы обещают напасть 22.06

Бульбадуче мобилизацию объявил
Армия в два раза увеличилась
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:44

  Hotab написав:Проте, є небезпека, що за найгарнішу в ОП скоро буде нічого купувати

якщо кожен патріот буде думати лише про свою дупу і скуповувати СКВ, то скоро так і буде.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:45

  UA написав:Бульбадуче мобилизацию объявил
Армия в два раза увеличилась
и шо без подготовки опять на гостомель пойдут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:46

  vitaliian написав:
  detroytred написав:А так взагалі я не розумію навіщо росвладі оця причина по захисту руцьких?

Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»

«Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума
https://zn.ua/WORLD/putin-nazval-strakh ... rainy.html
как видите про русских ни слова. Я так и думал что у человека после майдана развилась фобия, которая дошла до терминальной стадии. Если вы боитесь соседа и страх нарастает, единственный вариант - напасть первым... Паранойя свойственна диктаторам которые до последнего, зубами держатся за власть. Сталин например боялся, что его отравят. Удержать власть превращается в навязчивую идею, человек отрывается от реальности и в своём воображении воюет с демонами.

Виправився)), а лавров ще ні.

Це скоріш не фобія...
Бо пригадайте тутешнього рашкована волгаря. Він (або їх фсб-ний) відділ цілком свідомо обгрунтовував небезпеку від близькості НАТО.

А так я поки притримуюсь своєї попередньої думки, що рашці потрібен не результат, а сам процес. Процес війни (особливо з менш потужним супротивником, ніж США).
Щоб зберегти систему і свою з Ко владу.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:48

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Проте, є небезпека, що за найгарнішу в ОП скоро буде нічого купувати

якщо кожен патріот буде думати лише про свою дупу і скуповувати СКВ, то скоро так і буде.


Патріот має думати ТАКОЖ І про свою дупу. Це нормально.
Проте зв'язок між тим, що в умовах очікуваного падіння цін на нерухомість забудовники перестануть будувати , і тим , що хтось купляє ВКВ, розуміють нє только ліш всє. Тільки ромасіки цей зв'язок і розуміють)).
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:49

  detroytred написав:А так я поки притримуюсь своєї попередньої думки, що рашці потрібен не результат, а сам процес
фобия это тоже процесс. Эндогенно процессуальное психическое расстройство. Если фобия перешла в терминальную стадию, пока жив пуйло война не закончится.
vitaliian
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