BIGor написав:Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.
antey1969 написав:Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.
Там белорусы обещают напасть 22.06
смешно. кто там куда нападёт. на Луцк сразу пойдут?
не надо недооценивать опасность открытия второго фронта лукой. Это будет реальная проблема.А то после прослушивания наших экспертов и тв слаживается мнение что беларусы это кучка аутистов с деревяными автоматами.
konstantin kirovograd написав:не надо недооценивать опасность открытия второго фронта лукой. Это будет реальная проблема.А то после прослушивания наших экспертов и тв слаживается мнение что беларусы это кучка аутистов с деревяными автоматами.
взбодрятся немножко западные области, а то, говорят, там начиная с Винницы/Хмельницкого в пивнухах война даже не ощущается.
Igneus написав:Он только сегодня узнает, что румынский лей является СКВ и с 2016 года отнесен НБУ к первой группе по классификатору иностранных валют.
Нажаль я сьогодні не дізнався, для чого ти державі треба.
Igneus написав:А этот тоже в служебную командировку отправился?
Якби ти в зсу не штани протирав, а був трохи розумніший, то зрозумів би ,як су-27 ПС України міг опинитись в Румунії о 6.15 ранку в день початку війни.
Але ти не такий, то я тобі поясню. Рішення вивести з-під удару авіацію було прийнято швидко, і скоріше за все "в телефонному режимі" добро на переліт в Румунію був, проте бюрократичні процедури не були виконані. ППО Румунії на той момент не було цілком і належним чином попереджено.
У моєму випадку переліт на Брашов був погоджений за день, проте все одно вже перебуваючи в повітрі отримав команду на термінову посадку саме на вищезгаданий Бакеу. Десь щось таможня не зробила. Процедура була завершена на Бакеу і політ продовжено. І ця персона дозволяла собі насмішливо говорити про ЗСУ... Знань нуль, проте теж там щось пробує патякати.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.