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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1350135113521353>
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:51

  Hotab написав:Патріот має думати ТАКОЖ І про свою дупу.

так, вірно. А то раптом завтра війна, а він з голою дупою.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:52

  BIGor написав:Cеред мого оточення зовсім протилежна ситуація, хто встиг виїхати - отримують вже податкове резидентство. Хто не встиг - живе окремо від сімї і молиться щоб не прилетіло або не вручили повістку перед виходом з АТБ.

ось ще патріотів підвезли
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:55


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает и не признает "ЛНР" и "ДНР".
"Это откровенный ответ на откровенный вопрос", - добавил он.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:57

  Hotab написав:
  edvardd написав:
  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

какая баржа, он сам 57 метров 1605 тонн, по Нептунам писали, что 1 ракета на 3000 тонн, так что 2 это было дохрена...и всё гавно плыло на нём...

Ви бачили те корито? Що там можна розмістити?
Ні, ну сам віз то і сам. Я радий, що лупнули хоть щось, щоб іншим було "некуй шастають", але хочеться зрозуміти таки правду, що він там робив.


певно швидше всього таке пошкодження:

https://mil.in.ua/uk/news/rosijskyj-rak ... 3RRW-wiMDo
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:00

  beee написав:
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.

Там белорусы обещают напасть 22.06

смешно. кто там куда нападёт. на Луцк сразу пойдут?

не надо недооценивать опасность открытия второго фронта лукой. Это будет реальная проблема.А то после прослушивания наших экспертов и тв слаживается мнение что беларусы это кучка аутистов с деревяными автоматами.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:08

  konstantin kirovograd написав:не надо недооценивать опасность открытия второго фронта лукой. Это будет реальная проблема.А то после прослушивания наших экспертов и тв слаживается мнение что беларусы это кучка аутистов с деревяными автоматами.

взбодрятся немножко западные области, а то, говорят, там начиная с Винницы/Хмельницкого в пивнухах война даже не ощущается.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:17

  Ромасик написав:взбодрятся немножко западные области, а то, говорят, там начиная с Винницы/Хмельницкого в пивнухах война даже не ощущается.
нет, концентрация картофельных войск в Гомеле. Черниговцам держать уши на макушке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Он только сегодня узнает, что румынский лей является СКВ и с 2016 года отнесен НБУ к первой группе по классификатору иностранных валют.

Нажаль я сьогодні не дізнався, для чого ти державі треба.

  Igneus написав:А этот тоже в служебную командировку отправился?


Якби ти в зсу не штани протирав, а був трохи розумніший, то зрозумів би ,як су-27 ПС України міг опинитись в Румунії о 6.15 ранку в день початку війни.

Але ти не такий, то я тобі поясню.
Рішення вивести з-під удару авіацію було прийнято швидко, і скоріше за все "в телефонному режимі" добро на переліт в Румунію був, проте бюрократичні процедури не були виконані. ППО Румунії на той момент не було цілком і належним чином попереджено.

У моєму випадку переліт на Брашов був погоджений за день, проте все одно вже перебуваючи в повітрі отримав команду на термінову посадку саме на вищезгаданий Бакеу. Десь щось таможня не зробила. Процедура була завершена на Бакеу і політ продовжено.
І ця персона дозволяла собі насмішливо говорити про ЗСУ... Знань нуль, проте теж там щось пробує патякати.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:18

  Ромасик написав:
  konstantin kirovograd написав:не надо недооценивать опасность открытия второго фронта лукой. Это будет реальная проблема.А то после прослушивания наших экспертов и тв слаживается мнение что беларусы это кучка аутистов с деревяными автоматами.

взбодрятся немножко западные области, а то, говорят, там начиная с Винницы/Хмельницкого в пивнухах война даже не ощущается.

Я не розумію, для вас невже це жарти?!
Так хоч там наші люди українці (місцеві та переселенці більш менш спокійно працюють живуть), а якщо й туди докотиться...
А діти...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:29

Буксир РФ "Василий Бех", який уразили українські військові, затонув — голова Одеської ОВА

https://suspilne.media/251366-buksir-rf ... eskoi-ova/
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