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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1350135113521353
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:30

  Hotab написав:су-27 ПС України міг опинитись в Румунії о 6.15 ранку в день початку війни.

я думав о 6,15 в день початку війни Су27 ПСУ мав дати бій оркам, а воно ось що :shock:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:32

  detroytred написав:Так хоч там наші люди українці (місцеві та переселенці більш менш спокійно працюють живуть), а якщо й туди докотиться...
А діти...

та ні, не такі. П'ють пиво і здають квартири русскоязічним областям втридорога. А самки звалили увідєть Паріж.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:40

  Ромасик написав:
  Hotab написав:су-27 ПС України міг опинитись в Румунії о 6.15 ранку в день початку війни.

я думав о 6,15 в день початку війни Су27 ПСУ мав дати бій оркам, а воно ось що :shock:

Це тому, що ти недалекий у військовій справі. Коли методично били ракетами по всім аеродромам (злітним смугам) , пунктам заправки, РЛС, зв'язку, по ППО, яке прикривало ці аеродроми то літаки без усього цього забезпечення - це лише груда металу. І знищення їх на землі питання одного дня.
Тому виведена авіація не працювала 1-2 дні, зате працює до сьогодні. Але такі як ти безтолкові досі верещать, "чому не поклали в херсонському степу всю армію, щоб врятувати Херсон", "чому не деблокували Маріуполь" "чому вивели авіацію".
Це від того, що ти у військовій справі прафан. А от юрыст наш таки був у ЗСУ. Має хоч у чомусь розумітись.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:41

  jump написав:
  Hotab написав:.......
  Hotab написав:Ще питання ,якщо хтось знає.
Буксир має тягнути баржу. Зі зброєю чи провізією, чи мікс. Її не лупнули? Бо сам буксир, то ж не знищена зброя.

............
Ви бачили те корито? Що там можна розмістити?
Ні, ну сам віз то і сам. Я радий, що лупнули хоть щось, щоб іншим було "некуй шастають", але хочеться зрозуміти таки правду, що він там робив.


певно швидше всього таке пошкодження:

https://mil.in.ua/uk/news/rosijskyj-rak ... 3RRW-wiMDo

1. По Вашей ссылке речь совсем о другом корабле - не буксир, а ракетный корабль.
2. За полдня корабль из Чёрного моря никак не мог попасть на Волгу, которая всё же впадает в Каспийское море.
Внимательнее, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:44

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Из киевской ТО близкие пишут, что получили оружие, проводят боевое слаживание и скоро отправятся воевать.

Там белорусы обещают напасть 22.06

да пусть уже нападают, а то нашим не хватает тяжёлых вооружений и боеприпасов...


Макрон, Шольц и Драги вынуждены были спасать в Ирпене и Киеве своё лицо , а не путинскую жопу
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:да пусть уже нападают, а то нашим не хватает тяжёлых вооружений и боеприпасов...

нашим не хватает сафари.... , кудой они пройдут? по лесах и болотах?
опять попрутся колонами . на смерть. Прекрасно ответят они за пуски ракет и взлети истребителей. Сжечь всю их нефтепереработку и будет достаточно.
Хаос.... он переходящий и не знает границ.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:31

Правда, как керосин - лезет в любую щель

Goodman

+++Как уже было неоднократно сказано в этом журнале с начала войны, которое все почему-то уже привыкли переносить с весны 2014-го на февраль 2022-го, противник у нас упорный, хитрый, головой умеет думать хорошо и сам, даже без подсказки советников, а уж с подсказками - так вообще всё прекрасно.

Предыдущий намёк, прилетавший по Красному Лучу в виде украинской "Точки-У", никто, видимо, не оценил и должным образом не отрефлексировал. Результат - сегодня укропы таки попали. Официальной версией считается "Точка-У", хотя некоторые свидетели события сообщают чуть ли не о заходе пары украинских Су-25, которые сумели обыграть в прятки наше ПВО примерно так же, как его обыгрывали до времени вертолёты, летавшие на Мариуполь. Но это уже соответствующим органам выяснять, равно как и то, не была ли это диверсия, синхронизированная по времени с прилётом "Точки" или кого-то ещё.

Собственно, то, как именно это прогадили наши изумительные военачальники, сейчас уже вторично. Вопрос в том, что именно они прогадили. А то наши СМИ так пишут аккуратно "горят и детонируют склады завода"... о том, что там такое горит и детонирует - ни слова.

А там горит и детонирует, чтобы вы понимали, наше наступление на горловину Лисичанского котла. Горят и детонируют склады артбригады 2 АК НМ ЛНР, которая в период Минских соглашений базировалась в Луче и с которых складов шло обеспечение нашей артиллерии снарядами. О чём противник был прекрасно информирован. Теми самыми 152-мм снарядами и ракетами к РСЗО, от которых сейчас зависит, выживут ли остатки нашей более-менее опытной пехоты и захлопнут котёл или сточатся об эту горловину, и дальше укры, подтянув резервы, начнут выбивать резервистов, возвращая горловине котла прежние очертания.

Укры, наваливая по Донецку, ничего не могли сделать с тем, что наши стащили всю боеспосбную арту в ЛНР, в район горловины котла. Наши арту оттаскивать обратно не стали. Наоборот, за счёт того, что участок фронта решительных боёв сравнительно компактен, наши стали чаще ловить укров контрбатарейкой. Ну и, концентрацией огня, прокладывать путь пехоте.

Укры стали думать, что им делать с нашей артой, и они придумали. С первого раза не получилось, со второго - получилось. Как минимум - сбить темп наступления. Судя по всему, какое-то время наша артиллерия теперь посидит на голодном снарядном пайке.

Привет горячий нашим изумительным шапкозакидателям.===
PS - "независимие отчитатели"
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки що війна триває і Білорусь справді може напасти, але військовому керівництву не потрібно з півдня і сходу знімати війска - армія Лукашенка не зможе захопити ні Київ, ні Чернігів, бо 15 тисяч немотивованих білорусів, які виставить Лука не будуть жваво бомбити міста, де їх жінки з дітьми їздили ще недавно за товарами. Скоріше може бути позиційний відволікаючий маневр.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:36

  Hotab написав:як су-27 ПС України міг опинитись в Румунії о 6.15 ранку в день початку війни. добро на переліт в Румунію був, проте бюрократичні процедури не були виконані.

Якщо б пан капітан/майор зрозумів, що надалі йому в ЗСУ вже нічого не світить, то він зайнявся б, врешті-решт, суспільно-корисною працею, а не сидів би вічно на утриманні платників податків.
Однак він цього вперто не бажає, а тому йому треба додатково пояснювати, що військова прокуратура Румунії одразу порушила кримінальну справу за фактом незаконного перетинання державного кордону:
https://www.mapn.ro/cpresa/17283_avion- ... t-la-bacau
https://adevarul.ro/news/eveniment/surs ... index.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:надалі йому в ЗСУ вже нічого не світить, то він зайнявся б, врешті-решт, суспільно-корисною працею, а не сидів би вічно на утриманні платників податків.

Тобі безтолковому досі не дійшло, що я задовго до війни пішов на пенсію?? Про що писав ще тоді.
У тебе там амнезія, юрыст? Чи це вже деменція??
Ти для чого державі, поясни?? Яку ти суспільно-корисну працю зробив?? Може добрі податки платиш?? Чи донатиш на ЗСУ?
І да, нема такого звання капітан/майор. Навіть на флоті))
  Igneus написав:військова прокуратура Румунії одразу порушила кримінальну справу за фактом незаконного перетинання державного кордону:

Військова прокуратура робить те, що має робити. У неї своя робота. Що вони ще могли 24 лютого (а у тебе посилання на інформацію саме за 24.02) повідомити??

У тебе є результати цього "возбуждьонного дєла"?? Вже четвертий місяць. Льотчик сидить в румунській тюрмі?? Може засуджений Україною за дезертирство?? Що ти тут за звичкою крючкотвориш?

Неси вже знов п'яного майора, який на машині в'їхав кілька років тому в літак. Чи як на полігоні військові пили горілку. Що там в тебе ще є??
Давно ти не говнячив ЗСУ, пора вже.
Hotab
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