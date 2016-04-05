Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:48

Igneus написав: надалі йому в ЗСУ вже нічого не світить, то він зайнявся б, врешті-решт, суспільно-корисною працею, а не сидів би вічно на утриманні платників податків. надалі йому в ЗСУ вже нічого не світить, то він зайнявся б, врешті-решт, суспільно-корисною працею, а не сидів би вічно на утриманні платників податків.

Igneus написав: військова прокуратура Румунії одразу порушила кримінальну справу за фактом незаконного перетинання державного кордону: військова прокуратура Румунії одразу порушила кримінальну справу за фактом незаконного перетинання державного кордону:

Goodman написав: некоторые свидетели события сообщают чуть ли не о заходе пары украинских Су-25, которые сумели обыграть в прятки наше ПВО примерно так же, как его обыгрывали до времени вертолёты, летавшие на Мариуполь некоторые свидетели события сообщают чуть ли не о заходе пары украинских Су-25, которые сумели обыграть в прятки наше ПВО примерно так же, как его обыгрывали до времени вертолёты, летавшие на Мариуполь

Тобі безтолковому досі не дійшло, що я задовго до війни пішов на пенсію?? Про що писав ще тоді.У тебе там амнезія, юрыст? Чи це вже деменція??Ти для чого державі, поясни?? Яку ти суспільно-корисну працю зробив?? Може добрі податки платиш?? Чи донатиш на ЗСУ?І да, нема такого звання капітан/майор. Навіть на флоті))Військова прокуратура робить те, що має робити. У неї своя робота. Що вони ще могли 24 лютого (а у тебе посилання на інформацію саме за 24.02) повідомити??У тебе є результати цього "возбуждьонного дєла"?? Вже четвертий місяць. Льотчик сидить в румунській тюрмі?? Може засуджений Україною за дезертирство?? Що ти тут за звичкою крючкотвориш?Неси вже знов п'яного майора, який на машині в'їхав кілька років тому в літак. Чи як на полігоні військові пили горілку. Що там в тебе ще є??Давно ти не говнячив ЗСУ, пора вже.А ромасіки з юрыстами вважають, що вся авіація мала полягти в нерівному бою 24 лютого. Нерівному, бо тобі ще не працювали в наших інтересах Авакси, які зараз 24*7 висять вздовж кордонів і в онлайні надають нам всю повітряну інформацію. Не давали тобі нам цілевказання. Ромасіки кажуть , що треба було сліпо йти і воювати. Юрысти підмахують. І натякають, що то боягузи і дезертири літають в Європу.Може, юрыст, ти просто зрадник? І тобі неприємно, що хтось зберіг літак?