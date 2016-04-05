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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:47
Hotab написав:
Яке ... діло до моїх в/звань??
Вас тут хтось приписав до оперативного відділу штабу
Зараз все зрозумило, бо здається, що немає навіть першого звання старшого офіцера.
А що стосується "зради", то нещодавно був у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат).
З'ясувалося, що у деяких осіб немає навіть військових квитків. Тобто, після звільнення із ЗС вони взагалі не перебували на військовому обліку.
До речі, на сусідній гілці один із прихильників євро прямо зазначає, що відмовився від військового обліку і не мав військового квитка, бо вважав армію "радянською" у ... 1994 році.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:51
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 17 чер, 2022 22:06, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:51
Goodman написав: edvardd написав:
да пусть уже нападают, а то нашим не хватает тяжёлых вооружений и боеприпасов...
нашим не хватает сафари.... , кудой они пройдут? по лесах и болотах?
опять попрутся колонами . на смерть. Прекрасно ответят они за пуски ракет и взлети истребителей. Сжечь всю их нефтепереработку и будет достаточно.
Хаос.... он переходящий и не знает границ.
Никуда они уже не пойдут.
Там десятки километров окопов и фортификации. Им просто пиZda
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:52
Igneus написав:
Вас тут хтось приписав до оперативного відділу штабу
Як приписав , так і випише.
Igneus написав:
бо здається, що немає навіть першого звання старшого офіцера.
Перехрестись, якщо здається.
Igneus написав:
нещодавно був у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат).
Приніс довідку про грижу?
Igneus написав:
Тобто, після звільнення із ЗС вони взагалі не перебували на військовому обліку.
І?
Igneus написав:
відмовився від військового обліку і не мав військового квитка, бо вважав армію "радянською" у ... 1994 році.
І?
Ну десь пропетляв, що ні при реєстрації місця проживання, ні деінде не спитали про відношення до військової служби. Що сказати хотів?? Ти сам коли згадаєш, що маєш офіцерське звання і висячі гінеталії між ніг? Чи не для цього мама квіточку народила?
О, вже тицяє на "скаргу". От убоге)))
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 17 чер, 2022 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:58
vitaliian написав:
Президент России Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения России на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»
<...>
как видите про русских ни слова...
24 февраля было его выступление, с помощью которого он начал это безобразие (ещё я мягко высказался). А сейчас уже поздно что-то отказывать и оправдываться: начал брехать, так уже до конца идти надо.
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Howl
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:58
detroytred написав: Ромасик написав: konstantin kirovograd написав:
не надо недооценивать опасность открытия второго фронта лукой. Это будет реальная проблема.А то после прослушивания наших экспертов и тв слаживается мнение что беларусы это кучка аутистов с деревяными автоматами.
взбодрятся немножко западные области, а то, говорят, там начиная с Винницы/Хмельницкого в пивнухах война даже не ощущается.
Я не розумію, для вас невже це жарти?!
Так хоч там наші люди українці (місцеві та переселенці більш менш спокійно працюють живуть), а якщо й туди докотиться...
А діти...
Ромасик це просто дебіл, виродок і тупоголове чмо, за такі слова цьго ідіота потрібно банити навічно на всіх онлайнпабліках України.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:59
Howl написав:
. А сейчас уже поздно что-то отказывать и оправдываться: начал брехать, так уже до конца идти надо.
то что он говорит вообще неважно, ни прогностической ни диагностической ценности этот бред не имеет.
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:00
Василь-Рівне написав:
Ромасик це просто дебіл, виродок і тупоголове чмо, за такі слова
цьго ідіота потрібно банити навічно на всіх онлайнпабліках України.
Не тільки за такі.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 17 чер, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:02
Hotab написав:
Це тому, що ти недалекий у військовій справі. Коли методично били ракетами по всім аеродромам (злітним смугам) , пунктам заправки, РЛС, зв'язку, по ППО, яке прикривало ці аеродроми
то літаки без усього цього забезпечення - це лише груда металу. І знищення їх на землі питання одного дня.
Тому виведена авіація не працювала 1-2 дні, зате працює до сьогодні. Але такі як ти безтолкові досі верещать, "чому не поклали в херсонському степу всю армію, щоб врятувати Херсон", "чому не деблокували Маріуполь" "чому вивели авіацію".
Це від того, що ти у військовій справі прафан. А от юрыст наш таки був у ЗСУ. Має хоч у чомусь розумітись.
конечно недалекий. Как же орковский десант высаживался в Гостомеле и Василькове без РЛС? Как Ил-76 летали (которых так никто и не видел)?
Как за 1-2 дня восстановили разбитые РЛС? Твой главнокомандующий же сказал, что там макеты стояли вместо РЛС.
В Су27 достаточно оборудования для определения целей автономно.
Многие факты указывают на то, что Киев должен был быт взят за 2 дня. Поэтому пока вы там прятались по Румыниям, здесь уже могло быть другое государство.
Чому Билецкий и ко были не в Мариуполе?
Чому херсонские степи взяли так быстро и даже мост не был взорван?
Так много чому, на которые понемногу появляются ответы.
+Что случилось с самолетом с номером 38? Когда главнокомандующий был рядом?
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 17 чер, 2022 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:08
Ромасик написав:
Как же орковский десант высаживался в Гостомеле и Василькове без РЛС?
Без яких ще "РЛС"?
По-перше, навіщо десанту РЛС?
По-друге, їх "авакси" (літаки ДРЛО) постійно висять вздовж наших кордонів. Одного навіть трохи лупнули були. Але сів.
Ромасик написав:
Как Ил-76 летали (которых так никто и не видел)?
Так "лєталі", чи "нє відєл"?? Що ти бельмочеш?
Ромасик написав:
Как за 1-2 дня восстановили разбитые РЛС?
Щось поставили нове (взалі то їх в Україні роблять) замість знищених, ну і про Авакси європейців ти вирішив не прочитати .
Ромасик написав:
Твой главнокомандующий
А твій з юристом хто? Герасімов?
Ромасик написав:
Поэтому пока вы там прятались по Румыниям, здесь уже могло быть другое государство.
А ти де "прятался"?
Ромасик написав:
Чому Билецкий и ко были не в Мариуполе?
Спитай може у друга-закладчика? Або ще у кого. Бо я не дуже навіть знаю цих людей, а ти мене за них запитуєш.
Ромасик написав:
конечно недалекий.
Це вже не тільки я кажу. І не лише про знання військової справи.
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