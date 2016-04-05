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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1352135313541355
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:12

  Hotab написав:О, вже тицяє на "скаргу"

Я лише скриншоти зробив для власника сайту - хай ознайомиться, як використовується його власність.
До речі, одним із критеріїв для вступу в ЄС є відповідність українських ЗМІ європейським стандартам:
https://sud.ua/ru/news/publication/2413 ... drey-ermak
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Я лише скриншоти зробив для власника сайту


Та ми давно знаєм і так, що ти стукач давнішній тут. І про простирадла у всі інстанції зі скаргами на форум.
І сайт, і форум погрожував закрити. Не здивував ти. Гниле завжди було, гниле і залишилось.
Просто війна твої потрохи показала до кінця. Як і інших таких самих .
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:15

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:18

  Hotab написав:Спитай може у друга-закладчика? Або ще у кого. Бо я не дуже навіть знаю цих людей, а ти мене за них запитуєш.

ах да, еще же закладчики были, светильщики синими лампами и охота на ̶в̶е̶д̶ь̶м̶ ̶ дрг. Чем только народ не развлекали.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:В Су27 достаточно оборудования для определения целей автономно.

Слухай , Ромка, ну якщо ти нічого не розумієш, то може не будеш тут лопотіти??


БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато.

Су-27 все може зі своєї РЛС. Але:
1. При роботі власної РЛС він відразу себе виявляє. Незалежно на якій висоті.
2. Дальність роботи бортової РЛС менша, ніж потужних наземних РЛС кругового огляду.

От скажи мені, якщо рашист крадеться з виключеним РЛС (і всі дані про повітряну обстановки отримує з ДРЛО та наземних РЛС) , і з включеним теплопеленгатором , який нічого не випромінює, то він має перевагу перед укр. Су-27, якому не допомагає ніхто??
Він може підкрастись до українця і лупнути його ракетою з тепловою ГСН? Може. І зробить це.

Ромка, ти дундук в цих питаннях. Краще не лізь.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:27

  Igneus написав:До речі, одним із критеріїв для вступу в ЄС є відповідність українських ЗМІ європейським стандартам:

о боги! может еще и рассейский язык дозволити? и поклянтся московским попам?
Ромасик
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