Я лише скриншоти зробив для власника сайту - хай ознайомиться, як використовується його власність.
До речі, одним із критеріїв для вступу в ЄС є відповідність українських ЗМІ європейським стандартам:
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:12
Я лише скриншоти зробив для власника сайту - хай ознайомиться, як використовується його власність.
До речі, одним із критеріїв для вступу в ЄС є відповідність українських ЗМІ європейським стандартам:
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ми давно знаєм і так, що ти стукач давнішній тут. І про простирадла у всі інстанції зі скаргами на форум.
І сайт, і форум погрожував закрити. Не здивував ти. Гниле завжди було, гниле і залишилось.
Просто війна твої потрохи показала до кінця. Як і інших таких самих .
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:18
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Слухай , Ромка, ну якщо ти нічого не розумієш, то може не будеш тут лопотіти??
БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато.
Су-27 все може зі своєї РЛС. Але:
1. При роботі власної РЛС він відразу себе виявляє. Незалежно на якій висоті.
2. Дальність роботи бортової РЛС менша, ніж потужних наземних РЛС кругового огляду.
От скажи мені, якщо рашист крадеться з виключеним РЛС (і всі дані про повітряну обстановки отримує з ДРЛО та наземних РЛС) , і з включеним теплопеленгатором , який нічого не випромінює, то він має перевагу перед укр. Су-27, якому не допомагає ніхто??
Він може підкрастись до українця і лупнути його ракетою з тепловою ГСН? Може. І зробить це.
Ромка, ти дундук в цих питаннях. Краще не лізь.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:27
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