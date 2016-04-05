Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:47

Goodman написав: Hotab написав: БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато. БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато.

Збивати може, а цілівказівку видає СОЦ.

не було СОЦ поряд, тому і невірно кваліфікували ціль.

ВСЕ ПІШЛО НЕ ТАК.

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ТАК було раніше - СОЦ-СНР-ПУ , мало хто літав без покарань. Збивати може, а цілівказівку видає СОЦ.не було СОЦ поряд, тому і невірно кваліфікували ціль.ВСЕ ПІШЛО НЕ ТАК.--------------ТАК було раніше - СОЦ-СНР-ПУ , мало хто літав без покарань.

Ромасик написав: так-так. Час все покаже так-так. Час все покаже

Бук (саме ПУ) вміє повністю самостійно побачити, ідентифікувати ціль і стрельнути. Просто в нього дуже мало часу на це все. Тому була помилка. Це питання досить конкретно розібрано вже.Ніхто не каже, що помилок не було. І є, і будуть. Україна не мала досвіду повномасштабного вторгнення. Ще не було такого, щоб ракетними обстрілами повністю закривали небесні очі. Звичайно були і злякані, хто не міг зібратись і повноцінно працювати. Звичайно і зрадники були і будуть.І у рашистів ті самі помилки є.Що ти цим намагаєшся довести?? Ти можеш краще в стресовій обстановці працювати?? Доведи це в окопі! Не хочеш в окоп, йди на інтелектуальну роботу, навчись на оператора БПЛА. Може на навідника американської РСЗО чи арти. Там треба мова і навички компа. Бо все сучасне.Чому ти розказуєш, що люди, які віддають своє життя, роблять це не так якісно, як тобі б хотілось?