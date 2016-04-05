Ромасик написав:В Су27 достаточно оборудования для определения целей автономно.
Слухай , Ромка, ну якщо ти нічого не розумієш, то може не будеш тут лопотіти??
БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато.
Су-27 все може зі своєї РЛС. Але: 1. При роботі власної РЛС він відразу себе виявляє. Незалежно на якій висоті. 2. Дальність роботи бортової РЛС менша, ніж потужних наземних РЛС кругового огляду.
От скажи мені, якщо рашист крадеться з виключеним РЛС (і всі дані про повітряну обстановки отримує з ДРЛО та наземних РЛС) , і з включеним теплопеленгатором , який нічого не випромінює, то він має перевагу перед укр. Су-27, якому не допомагає ніхто?? Він може підкрастись до українця і лупнути його ракетою з тепловою ГСН? Може. І зробить це.
Ромка, ти дундук в цих питаннях. Краще не лізь.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Вас тут хтось приписав до оперативного відділу штабу Зараз все зрозумило, бо здається, що немає навіть першого звання старшого офіцера. А що стосується "зради", то нещодавно був у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат). З'ясувалося, що у деяких осіб немає навіть військових квитків. Тобто, після звільнення із ЗС вони взагалі не перебували на військовому обліку. До речі, на сусідній гілці один із прихильників євро прямо зазначає, що відмовився від військового обліку і не мав військового квитка, бо вважав армію "радянською" у ... 1994 році.
А понятия нет, что показатель не звание, а "классность"? При чём, это негласно регламентировалось ещё при совке. А понятия нет, что "звание", в некоторых родах войск младшего офицера и ... - ставило на вытяжку старших ... офицеров.(ибо те были ни чем иным, как сборным гаремом ЛГБТ ) У меня на практике было, когда перед мальчишкой "без звания" мочился капитан из областной... .
Нда... А с Белорусью действительно "проблемы" - бульбофюрер готовиться. РФ будет бить по Мозырю Бульбофюрер поведёт в Украину своих байскаков защищать Украину от Европы.(бляха, но этот бред-их реальность!) Сам не полезет - значит будет поддержка из Приднестровья? Для этого должны зарыть для РФ Чёрное Море?
Чего-то, без меня(или моей "казарменной глупости") Ваши словоблудия увели Вас далеко от событий в Украине.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 чер, 2022 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато.
Збивати може, а цілівказівку видає СОЦ. не було СОЦ поряд, тому і невірно кваліфікували ціль. ВСЕ ПІШЛО НЕ ТАК. -------------- ТАК було раніше - СОЦ-СНР-ПУ , мало хто літав без покарань.
Бук (саме ПУ) вміє повністю самостійно побачити, ідентифікувати ціль і стрельнути. Просто в нього дуже мало часу на це все. Тому була помилка. Це питання досить конкретно розібрано вже.
Ромасик написав:так-так. Час все покаже
Ніхто не каже, що помилок не було. І є, і будуть. Україна не мала досвіду повномасштабного вторгнення. Ще не було такого, щоб ракетними обстрілами повністю закривали небесні очі. Звичайно були і злякані, хто не міг зібратись і повноцінно працювати. Звичайно і зрадники були і будуть. І у рашистів ті самі помилки є. Що ти цим намагаєшся довести?? Ти можеш краще в стресовій обстановці працювати?? Доведи це в окопі! Не хочеш в окоп, йди на інтелектуальну роботу, навчись на оператора БПЛА. Може на навідника американської РСЗО чи арти. Там треба мова і навички компа. Бо все сучасне. Чому ти розказуєш, що люди, які віддають своє життя, роблять це не так якісно, як тобі б хотілось?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 чер, 2022 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:БУК теж вміє самостійно, однією пусковою установкою, без усього комплексу, збивати повітряні цілі. Але якось так взяли рашисти, і лупонули Боінг. Бо можна, але важкувато.
Збивати може, а цілівказівку видає СОЦ. не було СОЦ поряд, тому і невірно кваліфікували ціль. ВСЕ ПІШЛО НЕ ТАК. -------------- ТАК було раніше - СОЦ-СНР-ПУ , мало хто літав без покарань.
Бук (саме ПУ) вміє повністю самостійно побачити, ідентифікувати ціль і стрельнути. Просто в нього дуже мало часу на це все. Тому була помилка. Це питання досить конкретно розібрано вже.
Ромасик написав:так-так. Час все покаже
Ніхто не каже, що помилок не було. І є, і будуть. Україна не мала досвіду повномасштабного вторгнення. Ще не було такого, щоб ракетними обстрілами повністю закривали небесні очі. Звичайно були і злякані, хто не міг зібратись і повноцінно працювати. Звичайно і зрадники були і будуть. І у рашистів ті самі помилки є. Що ти цим намагаєшся довести?? Ти можеш краще в стресовій обстановці працювати?? Доведи це в окопі! Не хочеш в окоп, йди на інтелектуальну роботу, навчись на оператора БПЛА. Може на навідника американської РСЗО чи арти. Там треба мова і навички компа. Бо все сучасне. Чому ти розказуєш, що люди, які віддають своє життя, роблять це не так якісно, як тобі б хотілось?
Hotab написав:Бук (саме ПУ) вміє повністю самостійно побачити, ідентифікувати ціль і стрельнути. Просто в нього дуже мало часу на це все. Тому була помилка.
ну да.... ну да..... особливо це було відчутно, коли громили колони рашистів на початку. в колонах була куча прикриття ПВО і нічого їх не рятувало. "Время реакции СОУ составляет 4 секунды, а приведение в боевую готовность после смены позиции — 20 секунд." Все від дурноголового командування. Просрав рашист колону, втік, отримав медаль.
Hotab написав:Бук (саме ПУ) вміє повністю самостійно побачити, ідентифікувати ціль і стрельнути. Просто в нього дуже мало часу на це все. Тому була помилка.
ну да.... ну да..... особливо це було відчутно, коли громили колони рашистів на початку. в колонах була куча прикриття ПВО і нічого їх не рятувало. "Время реакции СОУ составляет 4 секунды, а приведение в боевую готовность после смены позиции — 20 секунд." Все від дурноголового командування. Просрав рашист колону, втік, отримав медаль.
Я чесно не все зрозумів, що ви написали. Особливо про колони на початку.
Тому повернусь до СОУ того самого Бука. Її завезли одну. Не в комплексі.
Власна антена СОУ вміє , при потребі , самостійно побачити ціль, і навіть оператор може виявити її тип. Ну і звичайно ж пульнути.
Проте, антена не має такого радуск дії як спеціальна, наявна для цього в повному комплексі, машина СОЦ (станция обнаружения цели) . Тому оператору, з моменту виявлення цілі, залишається дуже мало часу для впізнання і прийняття рішення. Ціль швидко покидає зону покриття власної РЛС, а СОЦ відсутня і не допомагає. Саме це , з вірогідністю 90+% стало причиною, чому рашисти помилились. В версію навмисного збиття не повірю ніколи.