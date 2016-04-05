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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 чер, 2022 00:51
Hotab написав:
Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени
.
І все
Окрім антени в РЛС більше нічого немає для виявлення цілей? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою
) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy
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Igneus
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Додано: Суб 18 чер, 2022 00:56
Igneus написав: Hotab написав:
Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени
.
І все
Окрім антени в РЛС більше нічого немає? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy
Яка різниця що там ще є??
Суть мого з Goodman питання:
здатність одної СОУ виявити, ідентифікувати "свій-чужий" і вразити.
Відповідь - так! Здатна. Без СОЦ. Але складніше це зробити, бо в умовах дефіциту часу.
До чого тут твоє "фазована антена", не фазована, що крім антени є в рлс..
Що це міняє в обговорюваному питанні??
Igneus написав:
у Вікіпедії пишуть?
У вікіпедії то для таких як ти. Чайників у військовій справі.
Igneus написав:
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy
Що мені ще треба зробити для Kudrjavuy?
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Hotab
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:04
Igneus написав: Hotab написав:
Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени
.
І все
Окрім антени в РЛС більше нічого немає для виявлення цілей? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою
) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy
ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.
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juristkostya
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:19
juristkostya написав:
ФАР, это не более, чем один из приборов
в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.
1. Вы этот "прибор", например, в РЛС СТ-67 видели?
2. Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.
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Igneus
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:21
Igneus написав: juristkostya написав:
ФАР, это не более, чем один из приборов
в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.
1. Вы этот "прибор", например, в РЛС СТ-67 видели?
2. Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.
Ещё раз: аппаратная реализация может быть разная, но это не меняет сути, которую изложил Хотаб.
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juristkostya
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