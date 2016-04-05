RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1353135413551356>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 00:51

  Hotab написав:Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени.

І все :cry: Окрім антени в РЛС більше нічого немає для виявлення цілей? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy :wink:
Igneus
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 00:56

  Igneus написав:
  Hotab написав:Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени.

І все :cry: Окрім антени в РЛС більше нічого немає? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy :wink:



Яка різниця що там ще є??
Суть мого з Goodman питання:
здатність одної СОУ виявити, ідентифікувати "свій-чужий" і вразити.
Відповідь - так! Здатна. Без СОЦ. Але складніше це зробити, бо в умовах дефіциту часу.
До чого тут твоє "фазована антена", не фазована, що крім антени є в рлс..
Що це міняє в обговорюваному питанні??

  Igneus написав:у Вікіпедії пишуть?

У вікіпедії то для таких як ти. Чайників у військовій справі.

  Igneus написав:Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy

Що мені ще треба зробити для Kudrjavuy?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:04

  Igneus написав:
  Hotab написав:Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени.

І все :cry: Окрім антени в РЛС більше нічого немає для виявлення цілей? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy :wink:
ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.
juristkostya
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:19

  juristkostya написав:ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.

1. Вы этот "прибор", например, в РЛС СТ-67 видели?
2. Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.
Igneus
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:21

  Igneus написав:
  juristkostya написав:ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.

1. Вы этот "прибор", например, в РЛС СТ-67 видели?
2. Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.

Ещё раз: аппаратная реализация может быть разная, но это не меняет сути, которую изложил Хотаб.
juristkostya
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.

1. Уточнювати необхідно у того, хто "прічісліл". З підтвердженням цитатою, хто і де "прічісліл".
2. Оператівний отдєл штаба спеціалізується по фазованим решіткам, чи який тут зв'язок??
3. До чого це твоє традиційне крючкотворство, в контексті моєї розмови з Goodman про бойові можливості СОУ Бук , при виконанні завдань самостійно, не в складі комплексу??


  Igneus написав:например, в РЛС СТ-67 видели?

Ти просто зайшов розказати, що тобі теж відомо про антени і які вони бувають?? Ну так і зайшов би з цим.
А то виглядає наче в анекдоті "а якби у риби була шерсть, то там були б блохи. От про блохи я вам зараз і розповім".
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:35

  Hotab написав: чи який тут зв'язок??

Термин красивый, звучит умно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:43

  juristkostya написав:
  Hotab написав: чи який тут зв'язок??

Термин красивый, звучит умно.

Ну просто не для мене)
Я про ФАР знаю ще з ВВНЗ)). Бо вони стояли і стоять на винищувачах.
Тому коли він пробує здивувати мене, то мені смішно)).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:48

  juristkostya написав:Ещё раз: аппаратная реализация может быть разная, но это не меняет сути, которую изложил Хотаб.

Суть в том, что у него сначала антенна СОУ выявляла цели, да еще и имела радиус действия, хотя такой ТТХ не имеется. А потом тоже самое делала уже РЛС с помощью антенны, что опять невпопад, поскольку понятие "РЛС" поглощает антенное устройство и не только его, а, например, приемо-передающий тракт, который нуждается в особой настройке, без которой антенна ничто. А он тут еще изощряется в тактике наведения истребителей.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 18 чер, 2022 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 01:48

  Hotab написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав: чи який тут зв'язок??

Термин красивый, звучит умно.

Ну просто не для мене)
Я про ФАР знаю ще з ВВНЗ)). Бо вони стояли і стоять на винищувачах.
Тому коли він пробує здивувати мене, то мені смішно)).

Думаю, завтра у нас будет возможность прочитать позицию ЕСПЧ по вопросу применения ФАР. На французском, как водится.
juristkostya
 
Повідомлень: 4561
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1353135413551356>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (831)
18.06.2022 01:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.