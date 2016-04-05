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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:50
Igneus написав: juristkostya написав:
Ещё раз: аппаратная реализация может быть разная, но это не меняет сути, которую изложил Хотаб.
Суть в том, что у него сначала антенна
СОУ выявляла цели, да еще и имела радиус
действия, хотя такой ТТХ не имеется. А потом тоже самое делала уже РЛС с помощью антенны
, что опять невпопад, поскольку понятие "РЛС"
поглощает антенное устройство
и не только его, а, например, приемо-передающий тракт, который нуждается в особой настройке, без которой антенна ничто.
Академически верно, но в контексте данного обсуждения - не более, чем жалкая попытка подменить тему
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:56
Igneus написав:
РЛС с помощью антенны, что опять невпопад
, поскольку понятие "РЛС" поглощает антенное устройство и не только его
Літак за допомогою крила утримується в повітряній масі.
Вертоліт за допомогою несучого гвинта утримується в повітрі.
Понятіє "літак" поглощаєт в себе крило??
Понятіє "вертоліт" поглощаєт в себе "несучий гвинт"?
Невпопад ти залишився в Україні свого часу. Про що мабуть дуже жалієш)).
juristkostya написав:
Думаю, завтра у нас будет возможность прочитать позицию ЕСПЧ по вопросу применения ФАР. На французском, как водится.
Ну під таку п'янку може і дістати останній огірок.
Хоча ще може написати власнику сайту скаргу, що на ресурсі не оцінили його порив н̶а̶ ̶п̶и̶т̶а̶н̶н̶я̶ ̶п̶р̶о̶ ̶р̶и̶б̶ ̶р̶о̶з̶п̶о̶в̶і̶с̶т̶и̶ ̶п̶р̶о̶ ̶̶б̶л̶о̶х̶и розказати все, що встиг за годину прочитати на Вікі про ФАР.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 05:21
Hotab написав:
Я чесно не все зрозумів, що ви написали.
Особливо про колони на початку.
Особливо були фееричні відосики як оператори байрактарів громили БУКи. Спецом першими вишукували в колонах , які стояли на "призьбі" і громили. Як пускові , так і ТЗМ.
Все від дурості і недолугості RU командування.
==============================================
БУК не застав, зате гарно вивчали ПВО СВ "КРУГ М1".
Скажу одне, комплекси міняються, зате тактика не міняється.
Ніколи, бо це вояки. А ще коли влазять дилетанти політикани - то взагалі - ховайся.
Шкода MH-17, шкода невинних, загинули не за що.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 07:09
Goodman написав:
Шкода MH-17, шкода невинних, загинули не за що
Зараз їх смерть на тлі десятків тисяч нових невинних жертв буде знецінена. Це саме те, чого путлєр хотів.
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