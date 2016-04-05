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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:50
Igneus написав: juristkostya написав:
Ещё раз: аппаратная реализация может быть разная, но это не меняет сути, которую изложил Хотаб.
Суть в том, что у него сначала антенна
СОУ выявляла цели, да еще и имела радиус
действия, хотя такой ТТХ не имеется. А потом тоже самое делала уже РЛС с помощью антенны
, что опять невпопад, поскольку понятие "РЛС"
поглощает антенное устройство
и не только его, а, например, приемо-передающий тракт, который нуждается в особой настройке, без которой антенна ничто.
Академически верно, но в контексте данного обсуждения - не более, чем жалкая попытка подменить тему
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Додано: Суб 18 чер, 2022 01:56
Igneus написав:
РЛС с помощью антенны, что опять невпопад
, поскольку понятие "РЛС" поглощает антенное устройство и не только его
Літак за допомогою крила утримується в повітряній масі.
Вертоліт за допомогою несучого гвинта утримується в повітрі.
Понятіє "літак" поглощаєт в себе крило??
Понятіє "вертоліт" поглощаєт в себе "несучий гвинт"?
Невпопад ти залишився в Україні свого часу. Про що мабуть дуже жалієш)).
juristkostya написав:
Думаю, завтра у нас будет возможность прочитать позицию ЕСПЧ по вопросу применения ФАР. На французском, как водится.
Ну під таку п'янку може і дістати останній огірок.
Хоча ще може написати власнику сайту скаргу, що на ресурсі не оцінили його порив н̶а̶ ̶п̶и̶т̶а̶н̶н̶я̶ ̶п̶р̶о̶ ̶р̶и̶б̶ ̶р̶о̶з̶п̶о̶в̶і̶с̶т̶и̶ ̶п̶р̶о̶ ̶̶б̶л̶о̶х̶и розказати все, що встиг за годину прочитати на Вікі про ФАР.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 05:21
Hotab написав:
Я чесно не все зрозумів, що ви написали.
Особливо про колони на початку.
Особливо були фееричні відосики як оператори байрактарів громили БУКи. Спецом першими вишукували в колонах , які стояли на "призьбі" і громили. Як пускові , так і ТЗМ.
Все від дурості і недолугості RU командування.
==============================================
БУК не застав, зате гарно вивчали ПВО СВ "КРУГ М1".
Скажу одне, комплекси міняються, зате тактика не міняється.
Ніколи, бо це вояки. А ще коли влазять дилетанти політикани - то взагалі - ховайся.
Шкода MH-17, шкода невинних, загинули не за що.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 07:09
Goodman написав:
Шкода MH-17, шкода невинних, загинули не за що
Зараз їх смерть на тлі десятків тисяч нових невинних жертв буде знецінена. Це саме те, чого путлєр хотів.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:04
Hotab написав: Igneus написав:
РЛС с помощью антенны, что опять невпопад
, поскольку понятие "РЛС" поглощает антенное устройство и не только его
Літак за допомогою крила утримується в повітряній масі.
Вертоліт за допомогою несучого гвинта утримується в повітрі.
Понятіє "літак" поглощаєт в себе крило??
Понятіє "вертоліт" поглощаєт в себе "несучий гвинт"?
Невпопад ти залишився в Україні свого часу. Про що мабуть дуже жалієш)).
juristkostya написав:
Думаю, завтра у нас будет возможность прочитать позицию ЕСПЧ по вопросу применения ФАР. На французском, как водится.
Ну під таку п'янку може і дістати останній огірок.
Хоча ще може написати власнику сайту скаргу, що на ресурсі не оцінили його порив н̶а̶ ̶п̶и̶т̶а̶н̶н̶я̶ ̶п̶р̶о̶ ̶р̶и̶б̶ ̶р̶о̶з̶п̶о̶в̶і̶с̶т̶и̶ ̶п̶р̶о̶ ̶̶б̶л̶о̶х̶и розказати все, що встиг за годину прочитати на Вікі про ФАР.
Навіщо Ви реагуєте на дописи місцевих "ікспертів"?)))
Вони за своє життя автомат ні разу не тримали, принципи радіолокації ніколи не вчили.
Принцип Данінга-Крюгера)))
Всі ці юристи та ікономісти та інші диванні стратегі - щиро вважають себе ікспертами у всьому-всьому.
Охлократія в дії.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:09
juristkostya написав: Igneus написав: Hotab написав:
Уті бозя... пришло мені орфографію виправляти)). Та розказати, шо не антена "бачить" повітряну ціль, а власна РЛС СОУ за допомогою антени
.
І все
Окрім антени в РЛС більше нічого немає для виявлення цілей? До речі, що про ФАР (не сплутати з фарою
) у Вікіпедії пишуть?
Напишіть ще, також, про тип та обробку сигналів тощо ... для Kudrjavuy
ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.
Може не варто юристам показувати свій дилетантизм???
Є профільні форуми з юридичними питаннями. Може, варто там флудити???
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:13
Hotab написав: Igneus написав:
Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.
1. Уточнювати необхідно у того, хто "прічісліл". З підтвердженням цитатою, хто і де "прічісліл".
2. Оператівний отдєл штаба спеціалізується по фазованим решіткам, чи який тут зв'язок??
3. До чого це твоє традиційне крючкотворство, в контексті моєї розмови з Goodman про бойові можливості СОУ Бук , при виконанні завдань самостійно, не в складі комплексу??
Igneus написав:
например, в РЛС СТ-67 видели
?
Ти просто зайшов розказати, що тобі теж відомо про антени і які вони бувають?? Ну так і зайшов би з цим.
А то виглядає наче в анекдоті "а якби у риби була шерсть, то там були б блохи. От про блохи я вам зараз і розповім".
на превеликий жаль, блохастих юристів і неграмотних економістів, а також блогерів та інших лежаків - в цій країні величезний надлишок. Їх кількість треба скоротити разів в 100. На заводи, на поля, на дачі, землю обробляти лопатами і сапками!
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:48
В Міністерстві оборони вперше повідомили втрати Збройних сил в техніці через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого.
Про це повідомив заступник Міністра оборони Володимир Карпенко в інтерв'ю National Defence.
«На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40, а іноді і до 50 відсотків втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50 відсотків. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем», - повідомив Карпенко.
Міжнародна допомога покриває 10-15% потреб української армії.
«Я не буду називати точну кількість, яка нам потрібна. Це інформація для внутрішнього користування. Я просто вам скажу, я думаю, що для задоволення цих потреб ми повинні задіяти весь військово-промисловий комплекс усього світу. Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, при таких витратах ресурсів він покриває тільки 10-15 відсотків наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські постріли, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО і реактивна система залпового вогню. А також системи високоточної зброї, тому що ми вважаємо, що саме системи високоточної зброї дадуть нам перевагу над ворогом, перевагу в цій війні», - зазначив Володимир Карпенко.
Щоб мати перевагу над росіянами, Збройним силам потрібні системи високоточної зброї.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:49
Frant
Frant написав:
на превеликий жаль, блохастих юристів і неграмотних економістів, а також блогерів та інших лежаків - в цій країні величезний надлишок.
, вовремя переобулся - не предал, а предвидел?
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Додано: Суб 18 чер, 2022 08:57
я так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15.
Я пытался осмыслить теорию Хотаба, о том, что мы сначала сбегаем на 2 дня в Польшу, а потом возвращаемся и как даём! Но не смог найти вразумения. А если бы за 2 дня Киев взяли, то что тогда? И установили централизованный контроль над генштабом и ПВО? Куда бы тогда наши Су возвращались? А не взяли Киев только потому что каким то чудом отбили Гостомель и Васильков. Каким-то чудом или какими-то войсками, поскольку как мы уже знаем, авиация драпанула в известном направлении.
Кроме того, в военной теории (я конечно университетов не заканчивал, может заблуждаюсь или владею не актуальной информацией) при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению? С учетом написанного в 1 абзаце.
И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
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