RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13551356135713581359>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:Я пытался осмыслить теорию Хотаба, о том, что мы сначала сбегаем на 2 дня в Польшу

Не "збєгали" всі в Польщу. Деяка кількість сил виведена з-під удару. Хто міг, розмістився на польових аеродромах і вцілилих аеропортах. В перший день було чимало повітряних боїв, і грандіозні втрати авіації в них.
Решта перегрупувалась і вступила в бій при підтримці вже ДРЛО НАТО та відновлених РЛС.




  Ромасик написав:так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15.

Ні, з'ясовували навіщо наш "житєль планєти" засунув свій п'ятак з ФАР, коли мова йшла зовсім про інше. Розказав, все що знав?
  Ромасик написав:А если бы за 2 дня Киев взяли, то что тогда?


А що, від винищувачів залежить , візьмуть Київ чи ні? АА працювала з перших днів по колонам. Їм не потрібні ні розбиті РЛС, ні аеродроми , ні пункти управління. В полі , на галявині в лісі. Аби заправник приїхав, більше нічого не потрібно.
Ша теж працювала. З рульожних доріжок і т.д. Але їм теж РЛС і ПУ не пріорітетні.
  Ромасик написав:Куда бы тогда наши Су возвращались?

Туди, куди і повернулись. Зовсім не в Київ.
  Ромасик написав:авиация драпанула в известном направлении.

Що ти несеш?? Постидись, недоколиханий. Тобі відомо кількість загиблих льотчиків в перший день? "Драпанула", це про тебе, не отримавшого Тіньков-банка і виглядаючого Путєна з підвала.

Перехоплювачі не можуть якісно працювати без "очей".
  Ромасик написав:при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению?

А як треба готуватись, щоб зберегти стаціонарні РЛС, які там стоять 30-40 років?
  Ромасик написав:И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа.

Це тому, що в тебе складнощі сприйняття. Почитай вище, як про виробництво їх в Україні (тобто ті, що в роботі були, це не все, що було на момент), так і про Авакси партнерів.
Рашистські пілоти зараз визнаЮть, що українська авіація зараз отримує інформацію про повітряну обстановку краще, швидше, точніше, ніж вони самі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:22

  Igneus написав:
  juristkostya написав:ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.

1. Вы этот "прибор", например, в РЛС СТ-67 видели?
2. Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.

З дискусії чітко видно, що ваш опонент має не просто доволі обширні та достатні знання, а повністю володіє матеріалом. Що для його спеціальності не просто супер, а супер у квадраті.
Можу й прямо визначити -- унікальний спеціаліст. А для сьогодення може й єдиний.

Стосовно ж вашого можливого (так здалося) намагання знайти негатив прив'язкою до оперативного відділу штабу так це навпаки -- може бути тільки позитивом.
Бо в нормальному оперативному відділі служать фахівці з ще більшими об'ємами та глибиною знань. А значення саме!!! даного відділу важко переоцінити. Це, як мозок для людини. Не менше.

Повага, на яку заслуговує Хотаб, за свою службу що тоді, що зараз з лихвою перекриває будь-які дрібниці (від орфографії до різких формулювань у сперечаннях). Тим паче, що по суті він правий.

Намагання примусити його триматися, скажімо так, інтелігентного (або юридичного) формату виразу думок були б доречні, якби Хотаб хоч трохи помилявся, був неправий.

Це моє імхо до усіх, хто закидає йому біс знай що...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25165
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:25

  Ромасик написав:
И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
Потому что не смотря на весь бред критиков власти, за несколько дней до нападения силы ПВО были выведены в запасные районы, а оркам подставлены макеты и ложные цели. Не думаю что сейчас это уже секрет, тем более это было озвучено официальными особами.
otg
 
Повідомлень: 2761
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:25

  Ромасик написав:я так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15.
... при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению? С учетом написанного в 1 абзаце.
И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?


Из того, что знаю по Нико. Удары по Кульбакино наносились в 5 утра несколько штук, вроде с Крыма. Как могли ВСУ ответить? В Крым слетать? Повредили тогда, к счастью, только взлетно-посадочную полосу, причем не сильно. Одна Сушка мгновенно была поднята в небо, остальные позже.
Зато есть хорошие новости про сейчас. За последние дни наша авиация сильно активизировалась на юге 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2973
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:силы ПВО были выведены в запасные районы

Рухомі. Всі стац.РЛС були подавлені. Навіть на заходів Кам'янка Бузьку прилетіло.


  fler написав:Из того, что знаю по Нико.

В Чорнобаївку прилетіло в склад ГСМ і склад озброєння.
Тобто все, що могли на той момент наші вертольоти з Херсону - це першим БК (підвішеним) вдарити і на залишках палива десь сховатись. Чекати логістику по паливу і БК. Але ромасіки хотіли б, щоб машини піднялись без БК і повторили подвиг Гастелло. Як і винищуваачі, сіли з сухими баками десь у Василькові і чекали, коли їх захоплять чи розіб'ють на землі. Таке вже воно недалеке, але відкриває свій писок.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:39

  Ромасик написав:
И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?


Не договорнячок.
А інше. На мій погляд.
Мені не дають спокою оті слова нашого партнера, посили, що рашковани захоплять Київ за два дні.
Для чого вони? Від партнерів... Для чого?

Ці посили тільки спонукали нашого ворога. До нападу. Запевняючи про слабкість України дати опір.

І взагалі я не розумію дечого...
Якщо партнери знали про готування до нападу. Не сумніваюся, що і наші теж знали і реально розуміли, що він готується. Так треба було усім почати робити що?
Да обдурити ворога. Да хоч пообіцяти через місяць виконати Мінські, відмовитися від НАТО, да хоч у рашку увійти округом))

А за цей ще більше підготуватися до нападу. Вже в екстремальному темпі.
Замість цього Верховний ще й про відновлення ядерної зброї згадав...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25165
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:44

  Ромасик написав:я так вижу, целую ночь спорили

так интересно почитать. где еще узнаешь про магнитроны, волноводы и всякие режимы вобуляции. )
pilker
 
Повідомлень: 152
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:44

США не будут продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle, о чем ранее заявляли в Белом доме. Американские власти изменили свое решение из-за страха перед угрозой попадания дронов в руки россиян. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации агентства, операция по продаже секретного оборудования для наблюдения была отклонена по рекомендации Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle относят именно к таким.

Возражение против экспорта боевых беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов в случае попадания в руки военных РФ. Решение о потенциальном заключении соглашения с Украиной в данный момент рассматривается Пентагоном.

Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоит от $10 миллионов за единицу. В Белом доме обещали продать Украине четыре беспилотника этой модели.

https://zn.ua/UKRAINE/ssha-peredumali-p ... uters.html

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 022-06-17/
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13416
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:46

detroytred
Да развели их как котят. Воспользовались болезненными амбициями путлера. А эта война наша оплата за вход в золотой миллиард.
Как вам такая версия ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 672
З нами з: 10.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 09:47

  alex_dvornichenko написав:detroytred
Да развели их как котят. Воспользовались болезненными амбициями путлера. А эта война наша оплата за вход в золотой миллиард.
Как вам такая версия ?

а Молдову за какие заслуги в золотой миллиард берут?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13416
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13551356135713581359>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (600)
18.06.2022 11:34
Рынок ОВГЗ (3334)
18.06.2022 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.