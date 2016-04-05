Додано: Суб 18 чер, 2022 09:20

Ромасик написав: Я пытался осмыслить теорию Хотаба, о том, что мы сначала сбегаем на 2 дня в Польшу Я пытался осмыслить теорию Хотаба, о том, что мы сначала сбегаем на 2 дня в Польшу

Ромасик написав: так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15. так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15.

Ромасик написав: А если бы за 2 дня Киев взяли, то что тогда? А если бы за 2 дня Киев взяли, то что тогда?

Ромасик написав: Куда бы тогда наши Су возвращались? Куда бы тогда наши Су возвращались?

Ромасик написав: авиация драпанула в известном направлении. авиация драпанула в известном направлении.

Ромасик написав: при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению? при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению?

Ромасик написав: И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа.

Не "збєгали" всі в Польщу. Деяка кількість сил виведена з-під удару. Хто міг, розмістився на польових аеродромах і вцілилих аеропортах. В перший день було чимало повітряних боїв, і грандіозні втрати авіації в них.Решта перегрупувалась і вступила в бій при підтримці вже ДРЛО НАТО та відновлених РЛС.Ні, з'ясовували навіщо наш "житєль планєти" засунув свій п'ятак з ФАР, коли мова йшла зовсім про інше. Розказав, все що знав?А що, від винищувачів залежить , візьмуть Київ чи ні? АА працювала з перших днів по колонам. Їм не потрібні ні розбиті РЛС, ні аеродроми , ні пункти управління. В полі , на галявині в лісі. Аби заправник приїхав, більше нічого не потрібно.Ша теж працювала. З рульожних доріжок і т.д. Але їм теж РЛС і ПУ не пріорітетні.Туди, куди і повернулись. Зовсім не в Київ.Що ти несеш?? Постидись, недоколиханий. Тобі відомо кількість загиблих льотчиків в перший день? "Драпанула", це про тебе, не отримавшого Тіньков-банка і виглядаючого Путєна з підвала.Перехоплювачі не можуть якісно працювати без "очей".А як треба готуватись, щоб зберегти стаціонарні РЛС, які там стоять 30-40 років?Це тому, що в тебе складнощі сприйняття. Почитай вище, як про виробництво їх в Україні (тобто ті, що в роботі були, це не все, що було на момент), так і про Авакси партнерів.Рашистські пілоти зараз визнаЮть, що українська авіація зараз отримує інформацію про повітряну обстановку краще, швидше, точніше, ніж вони самі.