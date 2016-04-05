Ромасик написав:Я пытался осмыслить теорию Хотаба, о том, что мы сначала сбегаем на 2 дня в Польшу
Не "збєгали" всі в Польщу. Деяка кількість сил виведена з-під удару. Хто міг, розмістився на польових аеродромах і вцілилих аеропортах. В перший день було чимало повітряних боїв, і грандіозні втрати авіації в них. Решта перегрупувалась і вступила в бій при підтримці вже ДРЛО НАТО та відновлених РЛС.
Ромасик написав:так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15.
Ні, з'ясовували навіщо наш "житєль планєти" засунув свій п'ятак з ФАР, коли мова йшла зовсім про інше. Розказав, все що знав?
Ромасик написав:А если бы за 2 дня Киев взяли, то что тогда?
А що, від винищувачів залежить , візьмуть Київ чи ні? АА працювала з перших днів по колонам. Їм не потрібні ні розбиті РЛС, ні аеродроми , ні пункти управління. В полі , на галявині в лісі. Аби заправник приїхав, більше нічого не потрібно. Ша теж працювала. З рульожних доріжок і т.д. Але їм теж РЛС і ПУ не пріорітетні.
Ромасик написав:Куда бы тогда наши Су возвращались?
Туди, куди і повернулись. Зовсім не в Київ.
Ромасик написав:авиация драпанула в известном направлении.
Що ти несеш?? Постидись, недоколиханий. Тобі відомо кількість загиблих льотчиків в перший день? "Драпанула", це про тебе, не отримавшого Тіньков-банка і виглядаючого Путєна з підвала.
Перехоплювачі не можуть якісно працювати без "очей".
Ромасик написав:при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению?
А як треба готуватись, щоб зберегти стаціонарні РЛС, які там стоять 30-40 років?
Ромасик написав:И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа.
Це тому, що в тебе складнощі сприйняття. Почитай вище, як про виробництво їх в Україні (тобто ті, що в роботі були, це не все, що було на момент), так і про Авакси партнерів. Рашистські пілоти зараз визнаЮть, що українська авіація зараз отримує інформацію про повітряну обстановку краще, швидше, точніше, ніж вони самі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 09:23, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:ФАР, это не более, чем один из приборов в составе РЛС. В данном контексте, вникать в типы антенн смысла нет, вы б ещё про маркировку транзисторов вспомнили.
1. Вы этот "прибор", например, в РЛС СТ-67 видели? 2. Кто-то причислил его к оперативному отделу штаба - вот я и решил уточнить.
З дискусії чітко видно, що ваш опонент має не просто доволі обширні та достатні знання, а повністю володіє матеріалом. Що для його спеціальності не просто супер, а супер у квадраті. Можу й прямо визначити -- унікальний спеціаліст. А для сьогодення може й єдиний.
Стосовно ж вашого можливого (так здалося) намагання знайти негатив прив'язкою до оперативного відділу штабу так це навпаки -- може бути тільки позитивом. Бо в нормальному оперативному відділі служать фахівці з ще більшими об'ємами та глибиною знань. А значення саме!!! даного відділу важко переоцінити. Це, як мозок для людини. Не менше.
Повага, на яку заслуговує Хотаб, за свою службу що тоді, що зараз з лихвою перекриває будь-які дрібниці (від орфографії до різких формулювань у сперечаннях). Тим паче, що по суті він правий.
Намагання примусити його триматися, скажімо так, інтелігентного (або юридичного) формату виразу думок були б доречні, якби Хотаб хоч трохи помилявся, був неправий.
Це моє імхо до усіх, хто закидає йому біс знай що...
Ромасик написав: И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
Потому что не смотря на весь бред критиков власти, за несколько дней до нападения силы ПВО были выведены в запасные районы, а оркам подставлены макеты и ложные цели. Не думаю что сейчас это уже секрет, тем более это было озвучено официальными особами.
Ромасик написав:я так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15. ... при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению? С учетом написанного в 1 абзаце. И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
Из того, что знаю по Нико. Удары по Кульбакино наносились в 5 утра несколько штук, вроде с Крыма. Как могли ВСУ ответить? В Крым слетать? Повредили тогда, к счастью, только взлетно-посадочную полосу, причем не сильно. Одна Сушка мгновенно была поднята в небо, остальные позже. Зато есть хорошие новости про сейчас. За последние дни наша авиация сильно активизировалась на юге
otg написав:силы ПВО были выведены в запасные районы
Рухомі. Всі стац.РЛС були подавлені. Навіть на заходів Кам'янка Бузьку прилетіло.
fler написав:Из того, что знаю по Нико.
В Чорнобаївку прилетіло в склад ГСМ і склад озброєння. Тобто все, що могли на той момент наші вертольоти з Херсону - це першим БК (підвішеним) вдарити і на залишках палива десь сховатись. Чекати логістику по паливу і БК. Але ромасіки хотіли б, щоб машини піднялись без БК і повторили подвиг Гастелло. Як і винищуваачі, сіли з сухими баками десь у Василькові і чекали, коли їх захоплять чи розіб'ють на землі. Таке вже воно недалеке, але відкриває свій писок.
Ромасик написав: И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа. Возможно просто был договорнячок по типу крымского, а на 3 день все поняли, что что-то пошло не так?
Не договорнячок. А інше. На мій погляд. Мені не дають спокою оті слова нашого партнера, посили, що рашковани захоплять Київ за два дні. Для чого вони? Від партнерів... Для чого?
Ці посили тільки спонукали нашого ворога. До нападу. Запевняючи про слабкість України дати опір.
І взагалі я не розумію дечого... Якщо партнери знали про готування до нападу. Не сумніваюся, що і наші теж знали і реально розуміли, що він готується. Так треба було усім почати робити що? Да обдурити ворога. Да хоч пообіцяти через місяць виконати Мінські, відмовитися від НАТО, да хоч у рашку увійти округом))
А за цей ще більше підготуватися до нападу. Вже в екстремальному темпі. Замість цього Верховний ще й про відновлення ядерної зброї згадав...
США не будут продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle, о чем ранее заявляли в Белом доме. Американские власти изменили свое решение из-за страха перед угрозой попадания дронов в руки россиян. Об этом пишет Reuters.
Согласно информации агентства, операция по продаже секретного оборудования для наблюдения была отклонена по рекомендации Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle относят именно к таким.
Возражение против экспорта боевых беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов в случае попадания в руки военных РФ. Решение о потенциальном заключении соглашения с Украиной в данный момент рассматривается Пентагоном.
Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоит от $10 миллионов за единицу. В Белом доме обещали продать Украине четыре беспилотника этой модели.