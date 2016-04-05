detroytred написав:Якщо партнери знали про готування до нападу. Не сумніваюся, що і наші теж знали і реально розуміли, що він готується. Так треба було усім почати робити що?
Я думаю, що повністю і безповоротно повірили лише ввечері 23-го. Коли і був відданий наказ путлєром. До цього сподівались, що блєфували. Принаймні в ЗСУ вже точно знали близько 1-ї ночі. До цього було лише "може".
Ромасик написав:Я пытался осмыслить теорию Хотаба, о том, что мы сначала сбегаем на 2 дня в Польшу
Не "збєгали" всі в Польщу. Деяка кількість сил виведена з-під удару. Хто міг, розмістився на польових аеродромах і вцілилих аеропортах. В перший день було чимало повітряних боїв, і грандіозні втрати авіації в них. Решта перегрупувалась і вступила в бій при підтримці вже ДРЛО НАТО та відновлених РЛС.
Ромасик написав:так вижу, целую ночь спорили о том, могли ли Су27 дать бой в 6.15.
Ні, з'ясовували навіщо наш "житєль планєти" засунув свій п'ятак з ФАР, коли мова йшла зовсім про інше. Розказав, все що знав?
Ромасик написав:А если бы за 2 дня Киев взяли, то что тогда?
А що, від винищувачів залежить , візьмуть Київ чи ні? АА працювала з перших днів по колонам. Їм не потрібні ні розбиті РЛС, ні аеродроми , ні пункти управління. В полі , на галявині в лісі. Аби заправник приїхав, більше нічого не потрібно. Ша теж працювала. З рульожних доріжок і т.д. Але їм теж РЛС і ПУ не пріорітетні.
Ромасик написав:Куда бы тогда наши Су возвращались?
Туди, куди і повернулись. Зовсім не в Київ.
Ромасик написав:авиация драпанула в известном направлении.
Що ти несеш?? Постидись, недоколиханий. Тобі відомо кількість загиблих льотчиків в перший день? "Драпанула", це про тебе, не отримавшого Тіньков-банка і виглядаючого Путєна з підвала.
Перехоплювачі не можуть якісно працювати без "очей".
Ромасик написав:при нападении ПВО/РЛС уничтожаются в первую очередь, поэтому ученые мужи Генштаба как-то готовились к защите и противодействию такому уничтожению?
А як треба готуватись, щоб зберегти стаціонарні РЛС, які там стоять 30-40 років?
Ромасик написав:И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа.
Це тому, що в тебе складнощі сприйняття. Почитай вище, як про виробництво їх в Україні (тобто ті, що в роботі були, це не все, що було на момент), так і про Авакси партнерів. Рашистські пілоти зараз визнаЮть, що українська авіація зараз отримує інформацію про повітряну обстановку краще, швидше, точніше, ніж вони самі.
Пояснювати ватанам основи тактики - чи ж сенс? Най юристи і економісти читають підручники. Я розумію, що це складніше, ніж гуманітарна беліберда. Проте, при бажанні, можна зрозуміти.
alex_dvornichenko написав:detroytred Да развели их как котят. Воспользовались болезненными амбициями путлера. А эта война наша оплата за вход в золотой миллиард. Как вам такая версия ?
Стислість не моя сестра)) Дякую.
За великим рахунком саме так. Єдине додам чому поспішали (бо виникає враження, що стиснули кулачки та молилися "напади вже, напади..." -- бо глобально може саме такий сценарій найбільш вигідний. А може й самий ефективний. Бо ми всією інформацією не володіємо.
jump написав:В Міністерстві оборони вперше повідомили втрати Збройних сил в техніці через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого.
Про це повідомив заступник Міністра оборони Володимир Карпенко в інтерв'ю National Defence.
«На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40, а іноді і до 50 відсотків втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50 відсотків. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем», - повідомив Карпенко.
Міжнародна допомога покриває 10-15% потреб української армії.
«Я не буду називати точну кількість, яка нам потрібна. Це інформація для внутрішнього користування. Я просто вам скажу, я думаю, що для задоволення цих потреб ми повинні задіяти весь військово-промисловий комплекс усього світу. Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, при таких витратах ресурсів він покриває тільки 10-15 відсотків наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські постріли, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО і реактивна система залпового вогню. А також системи високоточної зброї, тому що ми вважаємо, що саме системи високоточної зброї дадуть нам перевагу над ворогом, перевагу в цій війні», - зазначив Володимир Карпенко.
Щоб мати перевагу над росіянами, Збройним силам потрібні системи високоточної зброї.
Інформація у відкритій пресі - пишеться для росіян.
Справжні дані є інформацією ДСК (службове користування).
alex_dvornichenko написав:И я не Евросоюз имел ввиду.
а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб? Вы же понимаете цену вопроса, триллиона вливаний думаю что не хватит 40 млн голодных ртов это овердох..я. Польше ещё и кредиты простили.
З 24 лютого за кордоном картками Альфа-Банку Україна встигли скористатися 70+ тисяч клієнтів — і 50+ тисяч продовжують активно робити це просто зараз (внутрішня міграція значно більша: з клієнтів Альфа-Банку Україна за кордон виїхав відносно невеликий відсоток). У найпопулярнішій п’ятірці країн за 100+ днів визначився очікуваний гегемон:
Польща — 30+ тисяч клієнтів
Німеччина — 15+ тисяч клієнтів
Чехія — 6+ тисяч клієнтів
Румунія — 6+ тисяч клієнтів
Словаччина — 4+ тисячі клієнтів
При цьому у Польщі найнижчий середній чек — 15 євро, за рекордних 58 євро в Австрії і 30-40 євро в середньому в інших країнах.
Категорії витрат
Тут простіше наочно показати найбільш популярні зарубіжні категорії до та після початку війни.
До:
Готелі — 17% Одяг та взуття — 17% Продуктові магазини — 13% Кафе та ресторани — 12% Інші товари — 4% Прикраси — 4% Після:
Продуктові магазини — 24% Одяг та взуття — 14% Кафе та ресторани — 9% Готелі — 8% Паливо — 7% Товари для дому — 5% Інші товари — 5% Топ витрат якісно змінився: з умовного “туризм та шопінг” він перетворився на “звичайний побутовий”. Деякі категорії практично зникли: найбільш характерний приклад — прикраси.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:04, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko написав:detroytred Да развели их как котят. Воспользовались болезненными амбициями путлера. А эта война наша оплата за вход в золотой миллиард. Как вам такая версия ?
а Молдову за какие заслуги в золотой миллиард берут?
Справа не в тому, що беруть обо'язково за заслуги. Це кому, як сталося.
Україні об'єктивно сталося виходити з зони контролю рашки через збройний опір. Комусь ні, халява, прибалти, Молдова і т.д. От я впевнений, що і сябри будуть у ЄС. І якщо Лука зараз пропітляє, то і без війни.
Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.
Можливо. Щось же вони намагаються до сих пір бити. Доречі, застовоючи ще і ракети "повітря-РЛС". Одночасно захоплюючись тим, як українська ППО навчилась працювати з вимкненими до останнього РЛС (отримуючи інформацію від ДРЛО партнерів) і вмикатись лише в момент прибуття повітряної цілі в зону дозволених пусків. Загалом, цікаво почитати їх вузькоспеціалізовані чати і форуми. Якщо не коментувати (бо зразу заьанять), то можна багато корисного побачити. В тому числі інколи про втрати своєї авіації у них проскакує інфа.
ВВС: Ви розповідали, як росіяни з самого початку війни били по об'єктах критичної інфраструктури. Тобто вони знали, куди бити? Було багато зрадників, які давали координати? Чому так сталося, що у перші дні війни найважливіші для міста об'єкти були знищені? Вадим Бойченко: Все, що ми мали, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було зруйновано за перших сім днів. Є 15 підведень електропостачання до міста. Навіть міський голова не знав, де вони всі є. А вони знали і за тиждень знищили всі 15. Місто залишилося без світла. Вони розуміли, де пункти водозабезпечення, і зруйнували їх. Місто залишилося без тепла. Знищили сотові станції і залишили місто без зв'язку. Ми підігнали дизель-генератори, щоб працювали дві станції зв'язку, які залишилися. Вони знали і знищили ці генератори. На десяту добу і газ перебили. ВВС: То чому так сталося? Вадим Бойченко: Сьогодні ми розуміємо, хто це все зробив. Це майже вся фракція ОПЗЖ - місцеві депутати. Це Іващенко, Хармишев й інші ватажки, які перешли на бік ворога. До цього вони мали доступ до інформації - працювали у муніципальній сфері, на держпідприємствах. Вони надали їм цю інформацію. (У квітні СБУ повідомила про підозру депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який перейшов на бік російських загарбників, якого окупанти оголосили "мером" міста. Депутата ОПЗЖ Євгена Хармишева в окупованому місті призначили секретарем ради) ВВС: У вас є докази? Вадим Бойченко: Доказами є те, що вони залишилися і проголосили себе владою. Спочатку ми не розуміли, чому так швидко все руйнується. У кожному підприємстві була людина, яка давала локації мереж, щоб їх руйнувати. Наприклад, раніше у водоканалі працював такий собі Сергій Коваль, якого звільнили через розкрадання. Він надав їм інформацію, як місто забезпечується водою. Під час війни він був у Покровську, а потім переїхав до окупованого Маріуполя, щоб там працювати. Зараз він очолює водоканал. На початку війни ми зробили величезний склад з запасами продуктів і ліками, й вони вдарили артилерією по цьому складу. Вбили тих людей, які там працювали. Потім у двох школах готували їжу для людей з бомбосховищ, і вони зруйнували ці школи. Вони знищили наш комунальний транспорт. На 10 березня у нас вже не було автобусів на евакуацію. Я військових просив на початку березня відкрити місто, щоб розпочати евакуацію. Військові відкрили, а росіяни ввели у місто танки. ВВС: Скільки зрадників могло бути у міськраді? Вадим Бойченко: Дев'ять осіб - це депутати ОПЗЖ. Ці покидьки перейшли на бік Росії. Вони надавали інформацію. Коли ми брали продукти з ринку, вони і ринок цей знищили. Потім зруйнували й останній магазин з продуктами. Ми мололи зерно на муку, щоб пекти хліб. Вони знищили це виробництво. Кожного дня вони давали цю інформацію, ворог працював по цих точках. Жодна людина з керівників міста не перейшла на сторону ворога. Не перейшов міський голова, заступники мера, керівники департаментів, жоден з директорів шкіл. Але вони залучили людей з нижчих рангів, якихось спеціалістів, і вони зараз на них працюють. https://www.bbc.com/ukrainian/features-61761536