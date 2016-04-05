|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:13
vitaliian написав:
а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?
Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:22
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?
Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
песочница есть а прецедентов нет, такие деньги которые нужны Украине (в виде инвестиций) без правовых и военных гарантий не даст никто. Правовые гарантии это членство в ЕС, военные - НАТО. Если США не захочет за нас воевать, то и трильон инвестиций мы увидем только в глазах наших чиновников.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 чер, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13417
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2031 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:24
vitaliian написав: alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?
Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
песочница есть а прецедентов нет, такие деньги которые нужны Украине (в виде инвестиций) без правовых и военных гарантий не даст никто. Правовые гарантии это членство в ЕС, военные - НАТО.
Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:27
alex_dvornichenko написав:
Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
ещё можно сказки братьев Гримм почитать. Союз это когда равноправное партнерство, а если за всё платить будет Британия, это не союз а спонсорство. Что Украина готова дать взамен +/- равноценного? Почему многие считают что все страны мечтают "усыновить сироту". Контрольный вопрос (для отрезвления), почему раньше не усыновили, зачем ждали полномасштабную войну с соответствующими издержками в виде беженцев, кредитов и поставок оружия.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 чер, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13417
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2031 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:31
По словам самого найвеличнішого, о нападении знали, но за доцільністю не казали, чтобы народ не смущать, а главное - пробок не было.
Прямо как при аварии в Чернобыле.
Из 6 переправ и 4 мостов на юге не было даже попыток взорвать хотя бы один. Значит договорняк был
-
beee
-
-
- Повідомлень: 455
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|96566
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|454948
|
|
|1
|3091
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|