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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1356135713581359
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:13

  vitaliian написав:а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?

Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:22

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?

Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
песочница есть а прецедентов нет, такие деньги которые нужны Украине (в виде инвестиций) без правовых и военных гарантий не даст никто. Правовые гарантии это членство в ЕС, военные - НАТО. Если США не захочет за нас воевать, то и трильон инвестиций мы увидем только в глазах наших чиновников.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:24

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?

Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
песочница есть а прецедентов нет, такие деньги которые нужны Украине (в виде инвестиций) без правовых и военных гарантий не даст никто. Правовые гарантии это членство в ЕС, военные - НАТО.

Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:27

  alex_dvornichenko написав:Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
ещё можно сказки братьев Гримм почитать. Союз это когда равноправное партнерство, а если за всё платить будет Британия, это не союз а спонсорство. Что Украина готова дать взамен +/- равноценного? Почему многие считают что все страны мечтают "усыновить сироту". Контрольный вопрос (для отрезвления), почему раньше не усыновили, зачем ждали полномасштабную войну с соответствующими издержками в виде беженцев, кредитов и поставок оружия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По словам самого найвеличнішого, о нападении знали, но за доцільністю не казали, чтобы народ не смущать, а главное - пробок не было.
Прямо как при аварии в Чернобыле.
Из 6 переправ и 4 мостов на юге не было даже попыток взорвать хотя бы один. Значит договорняк был
beee
 
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