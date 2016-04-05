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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13561357135813591360>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:02

  Hotab написав:Рухомі. Всі стац.РЛС були подавлені. Навіть на заходів Кам'янка Бузьку прилетіло.
Щось мені здається що не всі. :) Не хочу дальше розвивати... Але в генштабі РФ мабуть повна деградація, вони не на що не здатні.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:03

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:detroytred
Да развели их как котят. Воспользовались болезненными амбициями путлера. А эта война наша оплата за вход в золотой миллиард.
Как вам такая версия ?

а Молдову за какие заслуги в золотой миллиард берут?

Справа не в тому, що беруть обо'язково за заслуги.
Це кому, як сталося.

Україні об'єктивно сталося виходити з зони контролю рашки через збройний опір. Комусь ні, халява, прибалти, Молдова і т.д.
От я впевнений, що і сябри будуть у ЄС. І якщо Лука зараз пропітляє, то і без війни.

Ми своє халявне віконце впустили в 90-ті, початок 2000-х.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Щось мені здається що не всі.

Можливо. Щось же вони намагаються до сих пір бити. Доречі, застовоючи ще і ракети "повітря-РЛС". Одночасно захоплюючись тим, як українська ППО навчилась працювати з вимкненими до останнього РЛС (отримуючи інформацію від ДРЛО партнерів) і вмикатись лише в момент прибуття повітряної цілі в зону дозволених пусків.
Загалом, цікаво почитати їх вузькоспеціалізовані чати і форуми. Якщо не коментувати (бо зразу заьанять), то можна багато корисного побачити. В тому числі інколи про втрати своєї авіації у них проскакує інфа.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:11

Мариуполь

Зрадники давали координати

ВВС: Ви розповідали, як росіяни з самого початку війни били по об'єктах критичної інфраструктури. Тобто вони знали, куди бити? Було багато зрадників, які давали координати? Чому так сталося, що у перші дні війни найважливіші для міста об'єкти були знищені?
Вадим Бойченко: Все, що ми мали, все, що вважається критичною інфраструктурою міста, було зруйновано за перших сім днів. Є 15 підведень електропостачання до міста. Навіть міський голова не знав, де вони всі є. А вони знали і за тиждень знищили всі 15. Місто залишилося без світла. Вони розуміли, де пункти водозабезпечення, і зруйнували їх. Місто залишилося без тепла. Знищили сотові станції і залишили місто без зв'язку. Ми підігнали дизель-генератори, щоб працювали дві станції зв'язку, які залишилися. Вони знали і знищили ці генератори. На десяту добу і газ перебили.
ВВС: То чому так сталося?
Вадим Бойченко: Сьогодні ми розуміємо, хто це все зробив. Це майже вся фракція ОПЗЖ - місцеві депутати. Це Іващенко, Хармишев й інші ватажки, які перешли на бік ворога. До цього вони мали доступ до інформації - працювали у муніципальній сфері, на держпідприємствах. Вони надали їм цю інформацію.
(У квітні СБУ повідомила про підозру депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який перейшов на бік російських загарбників, якого окупанти оголосили "мером" міста. Депутата ОПЗЖ Євгена Хармишева в окупованому місті призначили секретарем ради)
ВВС: У вас є докази?
Вадим Бойченко: Доказами є те, що вони залишилися і проголосили себе владою. Спочатку ми не розуміли, чому так швидко все руйнується. У кожному підприємстві була людина, яка давала локації мереж, щоб їх руйнувати.
Наприклад, раніше у водоканалі працював такий собі Сергій Коваль, якого звільнили через розкрадання. Він надав їм інформацію, як місто забезпечується водою. Під час війни він був у Покровську, а потім переїхав до окупованого Маріуполя, щоб там працювати. Зараз він очолює водоканал.
На початку війни ми зробили величезний склад з запасами продуктів і ліками, й вони вдарили артилерією по цьому складу. Вбили тих людей, які там працювали.
Потім у двох школах готували їжу для людей з бомбосховищ, і вони зруйнували ці школи. Вони знищили наш комунальний транспорт. На 10 березня у нас вже не було автобусів на евакуацію.
Я військових просив на початку березня відкрити місто, щоб розпочати евакуацію. Військові відкрили, а росіяни ввели у місто танки.
ВВС: Скільки зрадників могло бути у міськраді?
Вадим Бойченко: Дев'ять осіб - це депутати ОПЗЖ. Ці покидьки перейшли на бік Росії. Вони надавали інформацію. Коли ми брали продукти з ринку, вони і ринок цей знищили. Потім зруйнували й останній магазин з продуктами. Ми мололи зерно на муку, щоб пекти хліб. Вони знищили це виробництво. Кожного дня вони давали цю інформацію, ворог працював по цих точках.
Жодна людина з керівників міста не перейшла на сторону ворога. Не перейшов міський голова, заступники мера, керівники департаментів, жоден з директорів шкіл. Але вони залучили людей з нижчих рангів, якихось спеціалістів, і вони зараз на них працюють.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61761536
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:13

  vitaliian написав:а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?

Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:22

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?

Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
песочница есть а прецедентов нет, такие деньги которые нужны Украине (в виде инвестиций) без правовых и военных гарантий не даст никто. Правовые гарантии это членство в ЕС, военные - НАТО. Если США не захочет за нас воевать, то и трильон инвестиций мы увидем только в глазах наших чиновников.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:24

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:а какие ещё экономические институции могут 40млн страну пригласить в голд клуб?

Есть ещё такая песочница Британия, США, Канада, Австралия... кто там ещё у них ? И одно другому не мешает - быть в Евросоюзе и иметь очень тесные контакты с вышеперечисленными.
песочница есть а прецедентов нет, такие деньги которые нужны Украине (в виде инвестиций) без правовых и военных гарантий не даст никто. Правовые гарантии это членство в ЕС, военные - НАТО.

Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:27

  alex_dvornichenko написав:Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
ещё можно сказки братьев Гримм почитать. Союз это когда равноправное партнерство, а если за всё платить будет Британия, это не союз а спонсорство. Что Украина готова дать взамен +/- равноценного? Почему многие считают что все страны мечтают "усыновить сироту". Контрольный вопрос (для отрезвления), почему раньше не усыновили, зачем ждали полномасштабную войну с соответствующими издержками в виде беженцев, кредитов и поставок оружия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По словам самого найвеличнішого, о нападении знали, но за доцільністю не казали, чтобы народ не смущать, а главное - пробок не было.
Прямо как при аварии в Чернобыле.
Из 6 переправ и 4 мостов на юге не было даже попыток взорвать хотя бы один. Значит договорняк был
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:41

  vitaliian написав: Что Украина готова дать взамен +/- равноценного?

То что даём сейчас. Украине не в первой быть буфером, крепостью между Азией и Европой.
alex_dvornichenko
 
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