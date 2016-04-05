vitaliian написав: Что Украина готова дать взамен +/- равноценного?
То что даём сейчас. Украине не в первой быть буфером, крепостью между Азией и Европой.
alex_dvornichenko написав:Я больше верю в теорию которую Арестович двигает - новый военный союз Британия, Польша, Прибалтика и США кумом.
Особенно Британия и США в этом буфере нуждаются
тогда нам светит получить горы песка, бетона и строительной техники для укрепления "буфера", но никак не триллион инвестиций. Защитники европейских ценностей должны оставаться голодными и злыми. Если они заплывут жиром, надо будет искать новых защитников.
Единственое чего может бояться Европа это применение пуйлом яо. И буфер Украина от этого не спасат. То что пуйло не полезет старыми танками на нато понимает даже школьник. Эта война будет им проиграна за пару недель.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 11:21, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Особенно Британия и США в этом нуждаются
Британия извлекла уроки из ВМВ, когда сидела под бомбёжками и блокадой. Разговоры о русском мире от Владивостока до Лиссабона были взяты на карандаш. Она готова очень дорого заплатить за то, что бы восточный вал был где то в степях/лесах Украины, а не по Ла-Маншу. Совсем недавно этот вал был прямиком через Берлин. Думаете, на Западе хотят повторения ? А вот на Востоке хотят, очень, и публично не скрывают этого, пусть даже голосами всяких фриков.
vitaliian написав:Особенно Британия и США в этом нуждаются
Британия извлекла уроки из ВМВ, когда сидела под бомбёжками и блокадой. Разговоры о русском мире от Владивостока до Лиссабона были взяты на карандаш. Она готова очень дорого заплатить за то, что бы восточный вал был где то в степях/лесах Украины, а не по Ла-Маншу. Совсем недавно этот вал был прямиком через Берлин. Думаете, на Западе хотят повторения ? А вот на Востоке хотят, очень, и публично не скрывают этого, пусть даже голосами всяких фриков.
путин не настолько сильный, чтобы Британия его боялась. путина в Европе боится только Орбан и Вучич. И то скорее всего гримасничают на публику для росСМИ. Чтобы нас взяли в союз мы должны предложить союзу что то адекватно- равноценное, а не наши проблемы с соседом, бедность и коррупцию. Только сирота думает что все мечтают его усыновить, а все думают как бы откупиться от сироты подешевле.
alex_dvornichenko написав:Британия извлекла уроки из ВМВ, когда сидела под бомбёжками и блокадой. Разговоры о русском мире от Владивостока до Лиссабона были взяты на карандаш. Она готова очень дорого заплатить за то, что бы восточный вал был где то в степях/лесах Украины, а не по Ла-Маншу. Совсем недавно этот вал был прямиком через Берлин. Думаете, на Западе хотят повторения ? А вот на Востоке хотят, очень, и публично не скрывают этого, пусть даже голосами всяких фриков.
путин не настолько сильный, чтобы Британия его боялась. путина в Европе боится только Орбан и Вучич. И то скорее всего гримасничают на публику для росСМИ. Чтобы нас взяли в союз мы должны предложить союзу что то адекватно- равноценное, а не наши проблемы с соседом, бедность и коррупцию. Только сирота думает что все мечтают его усыновить, а все думают как бы откупиться от сироты подешевле.
Так і Європа не надто сильна. Левова частка потужності НАТО - це США. А так - оснащені європейці добре, є сучасна техніка, озброєння, але чисельність сил дуже мала, досвіду в них малувато, ще й, в разі чого, реакція буде дуже повільною й ніякою, рішучою буде лише стурбованість. В разі чого масштаби втрат і ризики непрогнозовані. І поки тверезо на ситуацію більшість країн Європи дивитися не хоче. Що вся величезна рашка, а не один пуйло - хворі на голову, агресивні, мілітаризовані тварини. З купою, нехай і застарілої, але купою зброї, ресурсів, і покірністю стада. Остаточно питання з цією пухлиною людства вирішиться тільки зі знищенням рашки як держави і повною ізоляцією тамошнього бидла
Hotab написав:Не "збєгали" всі в Польщу. Деяка кількість сил виведена з-під удару. Хто міг, розмістився на польових аеродромах і вцілилих аеропортах. Решта перегрупувалась і вступила в бій при підтримці вже ДРЛО НАТО та відновлених РЛС.
Мне вот интересно, какой алгоритм действий ПВО, в частности Су, в случае объявления воздушной тревоги? Бежать в сторону румынской границы? а, и по дороге в банкомат! или можно уже там снять СКВ?
Hotab написав:В перший день було чимало повітряних боїв, і грандіозні втрати авіації в них.
надеюсь, не в компьютерных играх? Я фотки сбитых Ил76 так и не смог нагуглить.
jump написав:В Міністерстві оборони вперше повідомили втрати Збройних сил в техніці через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого.
Про це повідомив заступник Міністра оборони Володимир Карпенко в інтерв'ю National Defence.
«На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40, а іноді і до 50 відсотків втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50 відсотків. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем», - повідомив Карпенко.
Міжнародна допомога покриває 10-15% потреб української армії.
«Я не буду називати точну кількість, яка нам потрібна. Це інформація для внутрішнього користування. Я просто вам скажу, я думаю, що для задоволення цих потреб ми повинні задіяти весь військово-промисловий комплекс усього світу. Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, при таких витратах ресурсів він покриває тільки 10-15 відсотків наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські постріли, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО і реактивна система залпового вогню. А також системи високоточної зброї, тому що ми вважаємо, що саме системи високоточної зброї дадуть нам перевагу над ворогом, перевагу в цій війні», - зазначив Володимир Карпенко.
Щоб мати перевагу над росіянами, Збройним силам потрібні системи високоточної зброї.
Это адресовать диванным анонистам. Скоту, порвавшему оборонку! Прихватизаторам вырезавшим оборонные заводы после 14го. Губошлёпам обрабатывающим воровское кодло. Предателям с инженерного состава танкоремонтных заводов. ........................................................ Колядныкам распотрошившим новые технологические разработки. "Союзникам" уничтожавшим украинскую оборонку и их обдарованным прихвостням. .................
vitaliian написав:путин не настолько сильный, чтобы Британия его боялась.
Ещё раз. Британия извлекла уроки из ВМВ. Гитлеровская Германия тоже была не страшной. Одна только армия Франции была сильнее на бумаге. А вон как оно получилось ! Сейчас историческое дежавю. Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ? Если бы получился, то Европе бы угрожал почти старый СССР, с таким же людским и промышленным потенциалом. Могучий Рим развалила орды варваров, Европу поставила на колени ещё вчера нищая Германия, на каких то бронированных тракторах.
США не будут продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle, о чем ранее заявляли в Белом доме. Американские власти изменили свое решение из-за страха перед угрозой попадания дронов в руки россиян. Об этом пишет Reuters.
Согласно информации агентства, операция по продаже секретного оборудования для наблюдения была отклонена по рекомендации Управления по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Модель БПЛА MQ-1C Grey Eagle относят именно к таким.
Возражение против экспорта боевых беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов в случае попадания в руки военных РФ. Решение о потенциальном заключении соглашения с Украиной в данный момент рассматривается Пентагоном.
Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоит от $10 миллионов за единицу. В Белом доме обещали продать Украине четыре беспилотника этой модели.