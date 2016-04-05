Додано: Суб 18 чер, 2022 11:47

vitaliian написав: путин не настолько сильный, чтобы Британия его боялась. путин не настолько сильный, чтобы Британия его боялась.

Ещё раз. Британия извлекла уроки из ВМВ. Гитлеровская Германия тоже была не страшной. Одна только армия Франции была сильнее на бумаге. А вон как оно получилось ! Сейчас историческое дежавю. Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ? Если бы получился, то Европе бы угрожал почти старый СССР, с таким же людским и промышленным потенциалом.Могучий Рим развалила орды варваров, Европу поставила на колени ещё вчера нищая Германия, на каких то бронированных тракторах.