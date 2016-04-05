|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:49
detroytred написав: alex_dvornichenko написав:detroytred
Да развели их как котят. Воспользовались болезненными амбициями путлера. А эта война наша оплата за вход в золотой миллиард.
Как вам такая версия ?
Стислість не моя сестра))
Дякую.
За великим рахунком саме так.
Єдине додам чому поспішали (бо виникає враження, що стиснули кулачки та молилися "напади вже, напади..." -- бо глобально може саме такий сценарій найбільш вигідний.
А може й самий ефективний. Бо ми всією інформацією не володіємо.
Война ещё не закончена.
И нас в Европу не приняли."Обещать - не значит жениться"
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9689
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:52
Hotab написав:
А що, від винищувачів залежить , візьмуть Київ чи ні?
прикрывать наземные силы, не?
Hotab написав:
Туди, куди і повернулись. Зовсім не в Київ.
вроде Киев - столица Украины, куда возвращаться, если Киев взят?
Hotab написав: Ромасик написав:
авиация драпанула в известном направлении.
Що ти несеш?? Постидись, недоколиханий. Тобі відомо кількість загиблих льотчиків в перший день? "Драпанула", це про тебе, не отримавшого Тіньков-банка і виглядаючого Путєна з підвала.
То я как раз не "драпанула", в отличии от тебя. Но ладно, с тобой, может ты ценный тыловой сотрудник со своим Ми8, но как оказалось и Су драпанули, аж румыны не успевали их считать!
Hotab написав:
А як треба готуватись, щоб зберегти стаціонарні РЛС, які там стоять 30-40 років?
макеты разместить на их месте?
Hotab написав: Ромасик написав:
И как за 2 дня восстановили ПВО/РЛС я тоже не получил убедительного ответа.
Це тому, що в тебе складнощі сприйняття. Почитай вище, як про виробництво їх в Україні (тобто ті, що в роботі були, це не все, що було на момент),
да, как раз 24 числа встретил сотрудника такого предприятия в очереди за колбасой. Очень спешил восстановливать РЛС.
Hotab написав:
так і про Авакси партнерів.
вот в этих верю. Возможно и был какой-то план сначала сбежать, а потом на захваченный Киев как-то брыкаться.
Hotab написав:
Рашистські пілоти зараз визнаЮть, що українська авіація зараз отримує інформацію про повітряну обстановку краще, швидше, точніше, ніж вони самі.
это я согласен, или по крайней мере надеюсь на это.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Суб 18 чер, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4836
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1205 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:54
Hotab написав: otg написав:
Щось мені здається що не всі.
Можливо. Щось же вони намагаються до сих пір бити. Доречі, застовоючи ще і ракети "повітря-РЛС". Одночасно захоплюючись тим, як українська ППО навчилась працювати з вимкненими до останнього РЛС (отримуючи інформацію від ДРЛО партнерів) і вмикатись лише в момент прибуття повітряної цілі в зону дозволених пусків.
Загалом, цікаво почитати їх вузькоспеціалізовані чати і форуми. Якщо не коментувати (бо зразу заьанять), то можна багато корисного побачити. В тому числі інколи про втрати своєї авіації у них проскакує інфа.
В 13м на Топазе было изготовлено одно изделие.
Была заблокирована вся реализация.
Так Т/Х его в 2,5 раза превосходило "Кольчугу", фактически при тех же физических параметрах установки.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9689
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:54
Ромасик написав:
Мне вот интересно, какой алгоритм действий ПВО, в частности Су, в случае объявления воздушной тревоги?
Якого саме Су?
Ромасик написав:
Бежать в сторону румынской границы?
В разі відсутності палива на аеродромі або самої ЗПС - летіти туди, де є можливість сісти. Щось нове?
Ромасик написав:
а, и по дороге в банкомат! или можно уже там снять СКВ?
По якій "дорогє"? В повітрі нема "дорогє".
А після посадки в умовному Бакеу чому б йому і не зняти ВКВ? Ти йому заборониш?
Ромасик написав:
Я фотки сбитых Ил76 так и не смог нагуглить.
Я тобі обіцяв якісь фотки Іла, чи до чого ти мені це пишеш?
Ромасик написав:
вроде Киев - столица Украины, куда возвращаться, если Киев взят?
При чому Київ до авіації? Авіація - це Київ?
Ромасик написав:
прикрывать наземные силы, не?
Якщо є можливість. Є кому вказати ціль, є паливо, є де сісти і запрвиттсь, є озброєння. Нє?
Ромасик написав:
То я как раз не "драпанула"
В підвал не драпанула?
І там до квітня.
Ромасик написав:
вот в этих верю.
Кому тут цікаво, у що ти віриш. Ми тут просто твою обмеженість і дурь показуємо))) Яка ходить разом з бажанням поумнічать))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7785
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:00
Ромасик написав:
в отличии от тебя
А я куди "драпанув"?
Ти кончене ніяк зрозуміло, що Румунія була в кінці березня (по твоєму календарю - це коли ти вже місяць в київському підвалі сидів) ,і це було завдання держави, деталі якого тобі знати не слід.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7785
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:01
Faceless написав:
Так і Європа не надто сильна. Левова частка потужності НАТО - це США. А так - оснащені європейці добре, є сучасна техніка, озброєння, але чисельність сил дуже мала, досвіду в них малувато, ще й, в разі чого, реакція буде дуже повільною й ніякою, рішучою буде лише стурбованість. В разі чого масштаби втрат і ризики непрогнозовані.
І поки тверезо на ситуацію більшість країн Європи дивитися не хоче. Що вся величезна рашка, а не один пуйло - хворі на голову, агресивні, мілітаризовані тварини. З купою, нехай і застарілої, але купою зброї, ресурсів, і покірністю стада.
Остаточно питання з цією пухлиною людства вирішиться тільки зі знищенням рашки як держави і повною ізоляцією тамошнього бидла
Глупость.
Самые боеспособные силы НАТО в Европе - это Турция.
Именно её постоянно осажують США - экономическими методами.
Ибо в НАТО существует "внутренний конфликт" и называется - Кипр.(Турция-Греция)
В Германии же исторически европейские базы США с ЯО.
К то му же на подкорме у США и Израиль, который чисто физически завязан на "Американскую Европу"(НАТО).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 18 чер, 2022 12:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9689
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:04
alex_dvornichenko написав:
Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ?
рос пропаганда в чистом виде. Киев за 3 дня был невозможен, и придуман только как легенда пропагандонами для местных лохов из рф.
Армии Европы под зонтиком США и сильнее не на бумаге, потому что оснащена новым современным оружием, которое нам дают совсем по чуть-чуть.
То что все враги включая Европу сдадутся, как только увидят путинские танки тоже рос.пропаганда.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 18 чер, 2022 12:11, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13422
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2031 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:08
fler написав:
Из того, что знаю по Нико. Удары по Кульбакино наносились в 5 утра несколько штук, вроде с Крыма.
Вот, между 5 и 6,15 уже было 75 мин почесать репу.
fler написав:
Как могли ВСУ ответить? В Крым слетать? Повредили тогда, к счастью, только взлетно-посадочную полосу, причем не сильно.
Если не в Крым, то к Крыму, повердить хотя бы какой-то мост в придачу к ВПП.
fler написав:
Одна Сушка мгновенно была поднята в небо, остальные позже.
Почему одна? Или зачем одна? Чего ждали остальные?
fler написав:
Зато есть хорошие новости про сейчас.
сейчас бы не было, если бы за 2 дня взяли Киев.
fler написав:
За последние дни наша авиация сильно активизировалась на юге
надеюсь, но больше надежд на гарпуны и прочую артилерию.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4836
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1205 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:11
vitaliian написав: alex_dvornichenko написав:
Армия Европы на бумаге сильнее, а готовы ли они воевать ? Или быстренько сдадутся после блицкрига ? Что если бы "киевзатридня" получился ? Сколько в то что бы не получился вложили ресурсов США, Британия, Европа ?
рос пропаганда слово в слово.
Это вопросы! А не утверждения. И возникают они в моей голове исходя из событий ВМВ. На данном этапе вторая армия мира застряла в степях донеччины. И за это Европа нам очень и очень должна, что мы стали врагом кремля, а не союзником, и не пришлось проверять боеспособность армии объединенной Европы.
Уверен дальше была бы Прибалтика и их сувалским коридором, как они там по тв стрелки рисовали.
Вспоминаем ВМВ - Австрия Чехословакия, Польша...вся континентальная Европа.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 18 чер, 2022 12:18, всього редагувалось 3 разів.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:12
Ромасик написав:
Вот, между 5 и 6,15 уже было 75 мин почесать репу.
Це до чого? Чому 6.15, а не 18.44?
Що це за 75 хвилин?
Ромасик написав:
Если не в Крым, то к Крыму, повердить хотя бы какой-то мост в придачу к ВПП.
У тебе є інформація,які задачі виконували Су-25 з Кульбакіно вранці 24-го? Ти їм зараз задачі ставиш, школота?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 18 чер, 2022 12:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7785
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1827 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|96573
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|454953
|
|
|1
|3092
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|