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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 135913601361136213631364>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:13

  Hotab написав:
  Ромасик написав:в отличии от тебя

А я куди "драпанув"?

Ти кончене ніяк зрозуміло, що Румунія була в кінці березня (по твоєму календарю - це коли ти вже місяць в київському підвалі сидів) ,і це було завдання держави, деталі якого тобі знати не слід.

тебе виднее, куда ты там драпанул. Но точно подальше от Киева. Да, я понимаю, что ты выполнял приказ государя.
Киев, я напомню, не кто знает что, а столица.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:тебе виднее, куда ты там драпанул.

Мені віднєє. То з чого ти взяло, що я кудись "драпанув"?

  Ромасик написав:Но точно подальше от Киева.

Тобі треба трохи почитати літературу, перед тим як розказувати, де має розміщатися авіація. У тебе розуму як в амьоби, а взявся розказувати , що робити авіації і де їй стояти, коли на відстані 30 км від аеродрому Жуляни стоять ворожі сили. По твоєму - треба бути на жулянах. Але це від недостачі розуму у тебе.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 12:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:15

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Вот, между 5 и 6,15 уже было 75 мин почесать репу.

Це до чого? Чому 6.15, а не 18.44?

я уже не помню, что там вчера было в 6,15. Перечитай сам. Кто-то продрых воздушную тревогу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:15

  alex_dvornichenko написав:И за это Европа нам очень и очень должна, что мы стали врагом кремля, а не союзником.
я не зря вам написал пример с сиротой прочитайте его еще раз. Если мизерные поставки западного оружия остановили русню в степях донбасса, что бы было если бы нато кинуло против рф всё свою мощь? Всё таки это мы должны быть благодарны Европе и США за оружие и кредиты, а не они нам. Они себя могут защитить без нас, а мы без западного оружия нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 чер, 2022 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:15

  Hotab написав:
  Ромасик написав:тебе виднее, куда ты там драпанул.

Мені віднєє. То з чого ти взяло, що я кудись "драпанув"?

ты сам писал.
Шах и мат.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:18

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Вот, между 5 и 6,15 уже было 75 мин почесать репу.

Це до чого? Чому 6.15, а не 18.44?

я уже не помню, что там вчера было в 6,15. Перечитай сам. Кто-то продрых воздушную тревогу.


Там було про Су-27 в Румуніїї. У тебе не вистачило розуму збагнути,що в Мико стоять Су-25 і ніякого зв'язку там нема?


  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:тебе виднее, куда ты там драпанул.

Мені віднєє. То з чого ти взяло, що я кудись "драпанув"?

ты сам писал.
Шах и мат.

Що писав? Що "драпанув"?
Валєт у тебе в голові, а не шах)))

ромасіки, ти неймовірно розумово обмежена людина. Принаймні в питання тактики авіації. Навіщо ти берешся говорити про те, в чому повний баран?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 чер, 2022 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:20

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:И за это Европа нам очень и очень должна, что мы стали врагом кремля, а не союзником.
я не зря вам написал пример с сиротой прочитайте его еще раз. Если мизерные поставки западного оружия остановили русню в степях донбасса, что бы было если бы нато кинуло против рф всё свою мощь? Всё таки это мы должны быть благодарны Европе и США за оружие и кредиты, а не они нам. Они себя могут защитить без нас, а мы без западного оружия нет.

Ещё раз прочитайте мои сообщения, остановила русню ВСУ, а мизерные поставки (и есть вероятность, что вне публичности поставки намного больше, и я не вы, реальной картины не знаем) они помогают. И за это они нам должны.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:21

  Hotab написав:В підвал не драпанула?
І там до квітня.

не, в подвале плесень и неудобные стулья. Не комильфо. Я посмотрел на это и пошел, ну вас нах. Поэтому приходилось, рискуя своей драгоценной жизнью, спать в мягкой краватке под обстрелами. Пока некоторые патриотически драпали в ЕС.
Да и скоростного инета нет в подвале. А мне для выполнения государственных заданий он нужен.

+в подвале не кормят и непонятно что с канализацией. А как бы я мог нагружать канализацию без канализации?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:23

  Ромасик написав:
  Hotab написав:В підвал не драпанула?
І там до квітня.

не, в подвале плесень и неудобные стулья. Не комильфо. Я посмотрел на это и пошел, ну вас нах. Поэтому приходилось, рискуя своей драгоценной жизнью, спать в мягкой краватке под обстрелами. Пока некоторые патриотически драпали в ЕС.
Да и скоростного инета нет в подвале. А мне для выполнения государственных заданий он нужен.

+в подвале не кормят и непонятно что с канализацией. А как бы я мог нагружать канализацию без канализации?

Ти неймовірний сміливець і бунтар!))
Нагороду цьому відважному хлопаку, який боровся за Київ не з підвалу, а зі зручного стула в квартирі)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:28

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вроде Киев - столица Украины, куда возвращаться, если Киев взят?

При чому Київ до авіації? Авіація - це Київ?

зачем авиация, если Киев взят? Румынам подарить? Лодки притопили, авиацию отправили за бугор, чтобы врагам не досталась?
Ромасик
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